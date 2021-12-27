2021年即將結束，明年開始選戰的節奏愈形緊湊，除了2022年底的地方大選，2024年初的總統大選，更早已風聲鶴唳，草木皆兵。而在四項公投大戰後，藍綠版圖與政治領袖的行情出現微妙變化，民進黨聲勢大振，賴清德甩開鄭文燦的接班新態勢，更為穩固；國民黨則是低迷混沌，雖然群雄並起，卻無法團結協力，始終籠罩內耗陰影。相對的，以新北市長侯友宜、台北市長柯文哲形成的「藍白合」與「侯柯配」，便成為擊敗民進黨賴清德的希望寄託。

根據美麗島電子報「誰最適合擔任下屆總統」的最新民調顯示，賴清德從10月的25.5%攀升到12月的30.6%，不僅領先群雄，更比原本互有領先的侯友宜從10月的23%下滑到12月的22%，拉開到8.6%的差距；而柯文哲則維持平盤為14.1%，朱立倫從9%腰斬剩下到4.5%，鄭文燦也從6.4%下滑到4.3%。

再綜合過去多項民調總體分析可知：一、侯友宜歷來雖在信任度、喜好度甚至看好度上多次拔得頭籌，但在「最適合擔任下屆總統」的問題上已明顯落後賴清德，足見「適合度」與否，民意會將其個人與所屬政黨的實力、關係等因素綜合考量，賴已因民進黨的戰力與團結而水漲船高，相對侯則略被看衰。二、侯在此次公投大戰前夕做出的「不表態的表態」，顯然受到的負面衝擊較大，未來是否能進一步獲得中間選民的認同回報，猶待觀察。

失去了侯的國民黨極可能更形萎縮，但侯若與國民黨徹底切割，也可能格局受限，是否能從此海闊天空，尚難逆料。相對的，如今弱勢的國民黨中央，若只為滿足深藍一隅的快意恩仇，即使斬了侯，卻不能拿出真正團結全黨、振奮人心的訴求與作為，只會死得更快更慘。

以目前民調看，侯若與賴兩強對決，侯大多領先、勝算不小，若加入柯文哲三強競逐，則賴勝出的機率增大；侯柯分兩敗俱傷，合則還有機會一搏，為了團結求勝讓民進黨下台、還給台灣重生的契機，這就是侯柯配最有力的訴求與想像。

侯柯兩人在出身背景、個性風格上其實完全不同，但有兩點卻是微妙地相符。一是兩人是近年來，唯二能在民調上贏過民進黨的政治人物，因此即使不必藍、或沒那麼藍，也一直被藍營支持者寄予眾望。二是台灣政黨版圖除已藍綠變盤，中間選民更是大幅擴充，可謂「得中者得天下」，侯柯二人以其從政風格，恰好能吸引大量的中間與年輕選民，這正是未來總統大選決勝關鍵。

兩人的角色個性也完全互補，柯是徹底張揚的政治動物，每天盡是批判的機鋒與譏諷，侯則是蓄意低調的行政派，完全務實施政、不碰政治話題到令人難以接受。現在即將屆滿的柯文哲像是個大殺四方的游俠，而侯友宜則有點像朱元璋尚未真正成氣候前，以「高築牆，廣積糧，緩稱王」三策緩步推進。

過去都說侯柯難配，誰正誰副搞不定，但時勢推演之下，不可能的也會變成可能。侯柯配成不成，得先看2022藍白兩黨的合作空間有多大，國民黨內侯、朱、趙、韓、郭五路元帥競合的規則與共識。眼下且先讓子彈亂飛、砲彈猛轟，頭腦清明之後再做定奪。