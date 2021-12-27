中國大陸駐美大使秦剛日前出席由彭博創新經濟論壇舉辦聯合記者會，仿效羅斯福總統「爐邊談話」的形式，與20多位美國主流媒體主編和資深記者，暢談戰狼外交、台獨、中美和戰等問題。

被問到戰狼外交時，秦剛先是照本宣科：「中國人民熱愛和平、推崇和諧。中國堅持走和平發展道路。」接著回敬道：「我們不是主動出擊，而是做出回擊。更準確地說，中國外交官不是戰狼，而是與狼共舞。」這段話，含蓄點出了當前中美衝突以及外交認知戰的關鍵：美國才是戰狼外交的始作俑者，中國不過是被迫與狼共舞。

在談到新冷戰以及中美和戰關鍵時，秦剛說，預防危機比管控危機更重要。要想管控中美關係中的危機，就要防止和減少對華消極政策和行動，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。秦剛強調，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。中美是和是戰，決定因素便在於台灣。他呼籲，如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制台獨，給和平一個機會。

前不久，美國戰略學者麥金尼、哈里斯在美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭要素》發表一篇論文，建議台灣表態採取「焦土戰略」，只要中國入侵，台積電等半導體產業就會進入自毀機制。文章隱含的邏輯很簡單，亦即不論美國是否能持續強化台灣軍備，也不問兩岸爆發軍事衝突時，美軍能否是時軍援台灣，美國都應該早早將台灣的半導體產業連根拔起，轉往美國。徒留一片荒蕪讓中共武統台灣。

這篇論文，恰恰替秦剛的談話作了最佳的「反註解」：台灣倚美謀獨，美國以台灣作為抗中棋子，實則希圖藉台獨激怒挑起大陸動武，台灣半導體產業悉數毀滅，利用價值盡失，遠在太平洋彼岸的美國不費一兵一卒，繁榮安康仍然可期，何樂不為！美國的最終目的是要維繫美國獨大的霸權和利益，至於台灣軍民的生死，兩岸的和平，與美何干？

當美國記者問到秦剛擔任駐美大使5個月的感想時，秦剛回答得特別有意思。他說，「在這裡，中國因素無處不在，每個人都在談論中國。其實許多人並不懂中國，不懂中文，也不瞭解中國的歷史文化和人民，不過都表現得像中國問題專家，比我還懂中國。」讓他大感吃驚的是，美國對中國的錯誤認知、虛假資訊和謠言很多，這確實是美國在與中國競合過程需要嚴肅檢視的盲點。

豈止美國人不了解中國？在台灣，「中國因素」更是無處不在，執政團隊和親美政府的媒體與網軍，天天痛批中國大陸，又有幾人真正了解現在的中國？台灣長期浸淫在美國文化裡，親美已成基因的一部分，不知中，也不知美國以外的世界，還真心相信台灣半導體產業是美國不可或缺的核心利益、是美國必須捍衛台灣的關鍵？半導體業真是台獨的護國神山？中國大陸為了台灣的半導體產業，真的會容忍台獨嗎？

秦剛的弦外之音直擊兩岸和戰關鍵，兩岸和戰關鍵，從來就在不了解現代中國的台灣手中。（作者為資深媒體人）