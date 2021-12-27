民進黨為了總預算和《地制法》修正案，在立法院連續祭出「逕付二讀」的尚方寶劍，引發軒然大波。蔡政府執政後，法案過不過幾乎是民進黨說了算，現在還想跳過審查，四大公投遭完封，已讓執政黨肆無忌憚。

下年度中央政府總預算，立法院未能在年底前完成審查並不是什麼大事，過去在馬政府執政時期，因為民進黨杯葛，朝野協商無法達成共識，立法院延會或等隔年召開臨時會再處理幾乎成了慣例，各部會也都有預備金足以因應，當年率領民進黨杯葛預算的黨團總召柯建銘最清楚。

此次民進黨團將中央政府總預算案「逕付二讀」，公然收回立委法定的審查權，不僅是破天荒，更是藐視立法院。儘管在引發軒然大波後，黨團隨即撤回，但顯然民進黨並不認為有錯，才會接續針對《地制法》的修法，採取同樣的手段。

民進黨態度很清楚，就是要大秀肌肉威脅在野黨，無論多大爭議的預算案和法案，「讓不讓你們繼續審查，完全看我高不高興」，如果不按照民進黨要求的時程配合，尚方寶劍就直接架上在野立委的脖上，只能乖乖就範。

立法院本會期開議前，柯建銘說得很清楚，本會期是預算會期，除了預算案之外，能審查的法案有限，不料為了自己的子弟兵林智堅，老柯不惜自己打臉，親自推出連民進黨內部都有爭議的《地制法》修正案，還想逼著藍營一起埋單。

在四大公投投票前，蔡英文總統和民進黨一再展現謙卑態度，強調對於公投引發的爭議，要盡全力和民眾溝通說明，現在四大公投才剛遭到封殺，蔡政府隨即換上「鴨霸」嘴臉，強勢推動新竹縣市合併升格，只為了要護送新竹市長林智堅再連任8年，避免選民結構藍大於綠的新竹，重回藍營手中。

四大公投的結果，讓民進黨有恃無恐，就連已經被罷免1個月的前台灣基進立委陳柏惟，也因為有蔡英文總統和民進黨背後撐腰，都能厚著臉皮，繼續霸占立法院辦公室開慶生派對，享受原有在立法院的禮遇。

林秉樞也因為在綠營黨政關係深厚，儘管被質疑擔任網軍，年紀輕輕就擁有大量來源不明的存款，就是沒人敢查，還有人透過交通部公路總局IP修改維基百科資料，立委要求清查，公路總局一句「臨時人員所為」就不了了之。

只要靠向民進黨，就能吃香喝辣，為所欲為，就算出了事，也有網軍幫忙洗白，從府黨到五院，全都是綠營人馬，在野黨就算想查也查不到。蔡政府老是批評對岸「威權統治」，自誇「民主典範」，現在看來，現在的執政黨才是名符其實的威權統治。