近日來，中國大陸從幾方面管道宣稱「堅持反共的國民黨頑固派與堅持台獨的民進黨反動派都是阻礙統一的主要敵對力量」，然而又說「反台獨不反台灣」、「兩岸和平發展是最大公約數」。說明自十九屆六中全會後，基於民進黨執政的台灣積極參與以美國為首的民主國家圍堵中國戰略，形勢異常嚴峻，中共開始重新制訂對台統戰方針。

其中值得注意的有兩個部分的論述，第一是首次公開釐清「堅持反共的國民黨頑固派」的存在；第二是，援引《美麗島雜誌》發刊詞中「台灣人民對於中華民族的貢獻」，表示「民進黨也不是一塊鐵板」，間接呼應12月7日美麗島系的張俊宏、許信良召開「大赦倡議運動」記者會，期間許信良表示，「台灣民主一定可以影響中國大陸民主，甚至促成大陸民主化。」張俊宏在2017年於《大學雜誌》創辦50年茶會上公開邀請習近平訪台與蔡英文總統會談兩岸事宜。明確地說，張俊宏、許信良等人不是「堅持台獨的民進黨反動派」，殆無疑問。

在12月18日舉行的公投中，國民黨在4個項目上全部落敗，一方面反映出國民黨的嚴重政治智能不足以及組織動員能力低落，一方面反映出國民黨在台灣社會中的日益式微。而對一向重視實力原則的中共來說，國民黨幾乎已經不存在統戰價值，即使「國民黨也不是一塊鐵板」也無太大興趣。至此，國民黨原本處於共產黨和民進黨中間的調和性角色和功能明顯地剝落了。

根本的問題出在國民黨本來理應既本土又中國，可以左右逢源，開創時代。但是在近年兩岸關係以及國際局勢的劇烈變化下，國民黨進退失據，成為既不本土又不中國。在這樣的處境下，國民黨為了兩岸關係，不能過於批評中共的政策，為了保護台灣的安全，又不能太過反美，結果如父子騎驢。反觀民進黨則是想說什麼就說什麼，要做什麼就做什麼，而堅拒中共的「追求」，卻產生了「致命吸引力」，民進黨的一顰一笑，皆牽動著中共的神經，成了中共統戰工作中的「最愛」。國民黨與民進黨在兩岸關係中的地位轉變，令人有今夕是何夕之感！

國民黨必須警惕的是再過10年，從大陸來台的兩代人將多數從歷史舞台上消失，國民黨組成的中國元素也將隨之大幅稀釋。如果當時國民黨還存在，而且中共尚未渡海攻台，那麼國民黨將會是一個什麼樣的政黨呢？國民黨以及藍營群眾必須及早未雨綢繆，思考自身的處境與調整思維與戰略，像過去一貫地寄望於英雄式中興人物的出現，已經證明是行不通了。

然而國民黨今後可以保有的主動性與主導性仍然存在：第一，堅持中華民國的歷史與現實意義，絕不搞實質性的台灣獨立，並且以中華民族與中華文化的立場，號召兩岸共榮共存，減低相互挑釁的言行，避免兩岸兵凶戰危。第二，對於中華民國在台灣的經營，必須有短中長期的規畫，不能事事拿香跟著民進黨拜。第三，對於中共所倡導的社會主義制度，應進行政治層面的改革開放，在言論自由與保障人權方面逐步落實。第四，對於兩岸統一的框架與原則，應在無設限下，進行多方面的討論。

（作者為作家）