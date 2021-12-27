很難想像有人一年中就要繳稅3000億，但這個事情真的發生了，而且是發生在被視為對富人最友善、最資本主義的美國，相較之下，台灣的稅率是不是太呵護有錢人了？

特斯拉老闆馬斯克發推文，說他今年一口氣要繳稅超過110億美元（約台幣3100億元），他自稱是美國史上繳稅最高的人；不僅如此，所得稅在世界的歷史只有100多年，所以他也應該是全球史上繳稅最高者。

這次要繳交如此巨額的稅，主要是馬斯克執行公司給他的認股期權，帶股價大幅飆漲之時，他認購價格只要6美元，但股價已經在800到1000美元左右了，而他可以認購的股數是數千萬股，算一算就知道他獲利有多少。不過，他所得高要繳的稅也高，聯邦稅負加上州稅，而稅率接近55%，這也是為什麼他要繳稅110億美元的原因。

如果馬斯克是台灣的資本家，他要繳的稅就大大的減少，因為這個所得併入個人所得綜合稅，所以最高稅率是40%，換句話說，他繳的稅大概就2000億出頭，整整少了15個百分點，顯然台灣對資本家比美國還好。

其實，原先台灣的最高稅率已經提升45%，但幾年前蔡政府推動的稅改，把最高稅率降低到40%，不但如此，還大幅降低股利所得的稅率，簡單說，稅改最大的受惠族群就是有錢人，特別是持有股票者。

蔡政府一直以稅改為其重要政績，但實際上對貧富差距是有負面的影響，從馬斯克要繳高額稅率的案例來看，他在美國需要繳的稅比在台灣要繳的稅還高，這個案例，某種程度上就可看破稅改的真面目了。