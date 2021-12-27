兩岸ECFA終於確定繼續實施，對大陸台商而言是大好消息，不僅早收清單關稅減免優惠得以維持，兩岸經貿脫鉤疑慮也可以解除。根據台灣海關統計，自2011年ECFA生效後十年來，大陸對台早收清單貨品減免關稅金額累計達81.82億美元。除了為台灣農民及出口商節省大量關稅成本外，也帶動台灣出口與經濟成長。

大陸對台商釋善意

這個數字看似不大，衍生效益卻不小。透過ECFA推進兩岸經貿關係正常化、制度化，讓台灣能夠與主要貿易競爭對手，站在同樣立足點公平競爭，就是帳面數字無法反映的好處。外界常常忽略，2013年台灣得以陸續與紐西蘭及新加坡簽署雙邊自由貿易協定，降低被邊緣化，也是奠基於ECFA的簽署，只要兩岸關係繼續改善，經貿空間問題就可以解決。更不用說，ECFA加深兩岸彼此之間的信賴，使台商可以安心在大陸投資與經營，不僅有利提升台灣整體產業競爭力，亦有助大陸產業結構的升級轉型。

2008年金融海嘯重創大陸出口，讓北京體會經濟與產業結構調整的急迫性，2018年中美貿易戰開打，大陸緊迫感更強烈。大陸經濟改革與結構調整過程中，台商始終扮演著關鍵角色，不論是改革初期引入先進生產技術與管理思維，或是十二五規畫後推動產業轉型升級，都可見到台商積極付出的身影。

最知名的東莞台商發展模式，是利用台灣接單、大陸生產的三角貿易優勢，不僅幫助東莞奠定大陸出口重鎮地位，也大舉提升台灣產品國際能見度、塑造台商西進的典範。1990年代初期，台灣開放對大陸投資，台商進駐東莞僅百餘家，到2020年底，東莞台商達3664家，成為全大陸台商最集中的地區。在這段期間，東莞經濟總量從1991年71億人民幣，一舉躍升至2020年9650億人民幣，成長135倍，並於今年躍居常住人口千萬以上的新一線城市，台商厥功甚偉。

除了東莞，另一個有「小台北」之稱的昆山，同樣也寫下兩岸經濟成功合作見證史。台商在昆山有「3567」稱號：貢獻3成GDP、5成工業產值、6成利用外資、7成進出口總額。從1990年第一家台商在昆山落地以來，昆山累計批准台資項目共5563個，投資總額668.38億美元，昆山得以從一個貧窮的農業縣，躋身現代工商城市，長期位居大陸百強縣的龍頭，台商貢獻非常大。

運用優勢抓緊商機

不過，不同於東莞集中於出口產業，昆山台商為配合大陸經濟與產業結構調整，在產業聚落形成過程中，特別強調內外銷並重模式。一方面協助大陸產業升級轉型，另一方面也可抵禦外部市場動盪的衝擊。確實，2008年金融海嘯重創大陸出口，昆山台商相較其他城市受傷相對輕微，就是憑藉著這種「兩條腿走路」的發展模式。

根據統計，昆山當地台商的產品去路與服務對象，大致是內銷與外銷各占一半，項目則是涵蓋電子資訊產品、農產品、機械設備及商貿物流服務等各種產業樣態。簡單來說，昆山的產業變化就是台灣產業發展的縮影。

不管是東莞或昆山模式，背後代表台商在兩岸融合過程中舉足輕重的地位。ECFA延續的效益絕非僅帳面上關稅減免的數字，更重要的是北京釋出的善意，可以讓台商在陸投資無後顧之憂。

不過，大陸正邁入下一階段的制度調整與改革，經濟將迎來逆風，加上兩岸政治紛擾持續，讓台商處境相對艱難。對此，北京需提供台商更強有力的支持，以帶動台商加碼投資，並對大陸經濟做出重大貢獻。大陸經濟正處於結構調整拐點，依過往經驗，若能有效運用台商優勢，必能再一次幫助大陸成功轉型升級。也需提醒台商，面對大陸大環境的轉變，更要抓緊中間的轉折與脈動，而不是離場觀望。危機就是轉機，改變可能帶來風險，但也有相應的商機。這是深耕大陸30多年的台商們最大的優勢與利基。