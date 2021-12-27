美中全面對抗的世界局勢，民進黨政府又與中共交惡，早已不相往來，認為有美國做為依託，高喊「抗中保台」可以攫取最大政治利益，並不斷向國人灌輸，有美國老大哥罩著，可以無所畏懼。但是，真有那麼穩當嗎？

檢討國軍人力配置

如果台灣安全無憂，明年度國防預算為何編列3726億元，為歷年來最高，另外又編列2400億特別預算採購國造軍備，政府之所以不計血本增加國防投資，是因為兩岸關係不睦，中共加大對台軍事威脅，隨著大陸經濟實力增長，武器系統飛躍成長，尤其隱形戰鬥機、空中加油機、航空母艦及長程火炮等武器的研發與製造，早非「吳下阿蒙」，台灣不得不加強軍備以為因應，兩岸「軍備競賽」開啟。

近年美國對台軍售一路開綠燈，國軍多少魂牽夢縈的新武器、新系統一一同意出售，例如F-16V型戰機、海馬斯火箭系統、M1A2T主力戰車、MQ-9B無人機以及魚叉飛彈等，對國軍的戰力增強絕對有助益，但一切都要放在帳上來談，國防預算顯然不足以支付，因而編列特別預算，但美國國會議員認為還不夠，倡議貸款我國增加採購，實在是「吃人夠夠」。

過去台灣能夠確保安全，不全在武器系統的先進，也在公平的兵役制度及良好的後備動員能力，以40萬常備部隊，搭配230萬後備軍人，建構完整的防衛體系。過去徵兵制年代，對軍方來說人力根本不是問題，而且有大量高學歷的預備軍官及大專兵進入軍中，素質非常高，甚至可以幫助單位製作各型管理系統或兵棋系統，但隨著政治人物一己之私，破壞了原本的兵役制度，將役期一減再減，最後減不動了，就草率實施募兵制，完全不尊重軍方的真實評估，將領們為了官位也曲意順從，4個月訓練役只能練出「草莓兵」，而且軍中人力缺口問題迅速爆發。

依據今年國防報告書，經評估敵情威脅，結合武器裝備籌獲期程及國防資源分配，將暫不擴軍，而於21.5萬總員額內滾動調修三軍部隊的類型、編組、數量及官士兵配比。但陸軍因後備動員制度改革，新成立5個步兵旅，3個後備部隊訓練中心，依規畫只能抽調各聯兵旅的官兵到新編單位，原本陸軍人力已不足，未來將更加沉重。

海軍海鋒大隊將擴編為岸置飛彈指揮部，至少要增加20個岸置飛彈中隊，但目前人員只能支持3個中隊，其他17個中隊人員規畫抽騰除役的艦艇官兵，但素質堪憂。未來潛艦、新型巡防艦開始服役，人員又從何而來？難道從陸戰隊抽騰？空軍也將增加一個戰術戰鬥機聯隊，目前空軍飛行員座艙比已經偏低，還要在短短幾年內，多培養一個聯隊的飛行員以及地勤人員，這些新編的單位，需要大量的人員才能運作，國防部沒有擴軍計畫，顯然不切實際。

兩岸和平減少軍購

國防部明年預計招募2萬人，倘若擴軍，必須招募更多的人員，但將超出國防部力所能及範圍，就算擴軍，也找不到兵員，那麼，國防部應該好好檢討人力的配置，例如國防部、各司令部都有大量的勤務人力、在全志願役的環境裡，國軍花3、4萬元請一個兵來掃地、掃廁所、送公文，實在浪費資源。由於工作輕鬆，許多從軍年輕人紛紛選後勤單位，而不願去野戰部隊，招了一堆後勤兵，沒有戰鬥兵，又有何意義？倒不如將這些差勤人員改由替代役來擔任，讓軍人做軍人該做的事，而不是當4年掃把兵。

未來幾年是建軍關鍵期，國防部不打算增加員額，卻要接受這麼多新裝備，一邊要訓練人員、編寫新的操作手冊、準則，又要持續備戰，防止中共的軍事挑釁，堅持不擴軍顯然不現實，但擴軍卻募不到足夠兵員，實在兩難。

回頭想想，蔡政府堅持抗中，才會走上軍備競賽不歸路。我們不缺政客，缺少的是胸懷和平的政治家。兩岸都走到發展的十字路口，若能互相截長補短，共同發展經濟與社會福利，將購買、研發武器的資源轉到人民福祉上，在共好的前提下，相互扶持，又何需兵戎相見。