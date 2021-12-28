據日媒共同社12月23日報導，日本自衛隊與美軍已經制定了新「日美聯合作戰計劃草案」。如果台灣突發事態迫在眉睫，日本自衛隊和美國陸戰隊將會向日本西南諸島島鏈上、從日本鹿兒島縣至沖繩縣、向西南延伸至台灣附近島嶼，建立臨時的進攻軍事據點。也就是日美版的「跳島戰術」。

日本西南諸島大約由200多個島嶼組成，日本自衛隊和美軍將以其中40多個淡水自給的島嶼作為基地，包括日本自衛隊已經部署飛彈部隊的奄美大島、宮吉島以及計劃部署飛彈的石垣島。

共同社稱，日美聯合作戰計劃就是美軍印太司令部基於美國海軍陸戰隊「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operation, EABO）的作戰構想。

日美聯合作戰計畫對於中國大陸的威脅

日本自衛隊將在石垣島上部署12式反艦飛彈基地，配合宮古島和沖繩島上部署的反艦飛彈，在戰時將給前出的中國海軍艦隊形成巨大的威脅。此外，日本將會允許美國陸軍在石垣島部署中程極音速飛彈（Long Range Hypersonic Weapon, LRHW）。

如果美軍在石垣島部署LRHW，雖然其名稱是「遠程」（Long Range），但是射程最多只有4500公里，只能算「中程」飛彈。儘管如此，其對中國大陸的威脅遠比部署在日本本土還要大，因為第一代LRHW射程可達2700公里，只有新疆、青海與西藏在射程之外。升級之後的LRHW射程更可達4500公里，整個中國、包括俄羅斯遠東地區，全部都在石垣島的LRHW射程之內。

更何況LRHW是極音速飛彈，飛行彈道低、紅外特徵不明顯，被解放軍預警雷達捕獲的距離與時間更短。這使得在石垣島發射LRHW幾分鐘之後就命中目標，對於解放軍的預警時間可能連5分鐘都不到。因此，日美軍在石垣島上部署LRHW就不只是戰術的意義，其敏感性不會小於核武器的政治勒索。冷戰又回來了！

冷戰再起！

中程導彈最麻煩的是核常兼備特性：既可以搭載常規彈頭、也可以搭載核彈頭。搭載常規彈頭就是戰場武器，可以直接發射，搭載核彈頭就變成嚇阻武器，就是美日對中國的政治敲詐與勒索。

美日之所以能夠藉著中程飛彈敲詐勒索中國，因為美日兩國把與中國對抗的形勢帶進了不穩定的局面，美日可以攻擊中國，同理，中國也可以攻擊美日。美日與中國同時面對非核與核子武器的威脅，暫時來看，對抗的形勢似乎穩定下來。但是潛在的危機仍然存在：先動手的是贏家。如何嚇阻對方不先動手呢？

這就是核常兼備的中程飛彈帶來矛盾的穩定與不穩定因素，也表示未來美中關係同時具備安定與不安定、確定與不確定的特性。因此，美國在石垣島部署中程飛彈之後，美日與中國雙邊必然開始討論中程飛彈對於雙邊關係的影響。

首先將要面對的是飛彈數量問題，其次討論打擊控制問題，就是雙邊領導人如何透過熱線制約彼此的戰爭決策；最後則是代差問題，也就是控制軍事技術。說白了，美國就是要以軍備競賽拖垮中國，就像舊冷戰一樣。

除了軍備競賽，美軍還混合著最近流行的無人化、輕量化、小型化分布式作戰，從大到小形成一系列完整的動態威懾手段。再起冷戰對於美國而言不是壞事，是維持霸權的方式之一。從區域來看，沿著大陸部署中程飛彈可以強化第一島鏈的封鎖力道、並壓迫中國崛起。

除此之外，冷戰不但可以強迫盟國選邊，形成以美國為首的民主陣營對抗以中國為首的極權陣營，同時還可以把中國崛起限制在第三世界裡面。如此一來，美國可以領導至少半個世界，而且是富裕的世界。

美日版「海上游擊戰」：跳島戰術

美國陸戰隊的基本構想如下：新形勢之下的的陸戰隊不再是為了打贏一場大型的登陸血戰，就像諾曼第登陸一樣，而是沿著西太平洋的諸多小島展開前進作戰，有點像美軍在太平洋戰場上對付日軍所採取的跳島戰術。

陸戰隊會先佔領一個島嶼作為前進基地，密切監視解放軍往來的部隊，若有必要可向其發射飛彈。如果解放軍要進攻這個小島，陸戰隊則登上兩棲艦快速前往另一個小島。看上去就是美國版的海上游擊戰，但卻有個時髦的名稱：分布式作戰。

美國陸戰隊副司令史密斯（Eric M. Smith）中將表示，將發展一款輕型的兩棲艦，隱身性更好、成本也更低（可能低於1億美元）。陸戰隊將在2023至2026年度之間採購28至30艘輕型兩棲艦。這些輕型兩棲艦能以14節的速率航行3500海里，配備指揮管制和通信系統，武裝並不強大，只有25mm或30mm的火炮系統和12.7mm機槍。

美海軍和陸戰隊無人化、輕量化與小型化的目的，就是能夠盡可能接近敵前解放軍防區範圍內活動，視為美版海上游擊戰再貼切不過，就是以打就跑方式騷擾解放軍。火力不重要，重點在於其機動性以及分布性，使其能夠在西太平洋地區的島嶼之間任意活動。問題就在這裡：哪些島嶼？

台灣必然是下一個「跳島」對象

國防安全研究院曾刊過一篇文章：「美海軍陸戰隊濱海戰鬥團可能駐防在宜蘭、花蓮、綠島、蘭嶼、小琉球及東沙，部署機動飛彈發射車、海馬斯多管火箭、發射射程達500公里以上的導彈（PrSM）。」

目前美日軍聯合作戰計劃僅止於日本西南諸島，未來將視狀況進駐台灣這6個基地，向東及向北連接日本西南島嶼，南向以東沙島為基地向南海發展。在尚未取得台灣太平島使用權之前，同步和菲律賓以及越南談判港口、及其所佔領島嶼的使用權。這樣，美軍就能一路從日本跳島到南海。

美國海軍、空軍和陸戰隊不約而同開始輕量化、小型化與無人化，降低了美中直接碰撞的概率，最多就是一些無人化、小型化的機艦意外擦撞。一方面，美海軍陸戰隊在東海「打就跑」的存在，另方面在LRHW中程飛彈加持之下直接打擊中國大陸政治中心，其所表示的威懾力量不可謂不大。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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