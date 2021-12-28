林智堅三問朱立倫，這真的太好代答。

第一問：2009年馬英九為了讓朱立倫選新北市長，不僅換掉周錫瑋，還延後縣市長選舉，如果竹竹合併是因人設事，那什麼人可以跟朱立倫比？

答：新北市升格時人口389萬，遠遠超過直轄市門檻；新竹縣市人口總合103萬，距離直轄市門檻125萬還有好大一截，兩者真的不能比。至於周錫瑋自願退選，這跟蔡英文在總統初選用網軍作掉賴清德一樣，都是政黨的家務事。

第二問：竹竹合併有必要性和急迫性，不解為何國民黨要拖？

答：如果竹竹合併這麼急，為什麼林智堅2014年上任到現在，等到鄭文燦一句「林智堅不在桃園的政治版圖裡」才在急？

第三問：邀朱立倫是不是願意來場公開辯論，雙方清楚說明白，讓國人選擇到底支持竹竹併還是竹竹苗併。

答：要辯，也是蔡英文跟朱立倫來辯。總統與最大在野黨主席公開辯論，有2010年雙英辯論的前例。

倒是林智堅，答不答得出下面三個問題：

一、推動竹竹合併，為什麼要這麼著急？是不是想讓未來大新竹市長的選舉回歸藍綠對決，邊緣化高虹安？

二、2018年你市長連任的政見「建設風起，進步新竹」，完全沒提到合併，這三年發生了什麼事，讓你覺得非合併不可？

三、你說新竹民意支持合併，那新竹民意也支持反萊豬，為什麼你要護航萊豬？

林智堅，你答得出來嗎？

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