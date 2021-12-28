東北海域有座島嶼，謂之｢獨島｣（日本稱竹島），目前由韓國實際控制；東南海域另有座大島，古稱｢福爾摩沙｣、現稱｢台灣｣，現在很多人已經打算將它命名為｢毒島｣——有毒之島。

為什麼呢？因為美國一直要將含有萊克多巴胺的豬肉賣給台灣，台灣政府還乖乖接受了，還改了個名稱｢美豬｣，通過全民公投光明正大讓｢美豬｣進口，不久的將來台灣老百姓吃多了含有瘦肉精的美豬，引起身體不適那也怨不了別人，是自己選擇的。

另外，｢萊豬案｣通過後，民進黨政府乘勝追擊，還要將日本的｢福食｣引進台灣。｢福食｣很好聽啊！為何不？其實｢福食｣就是｢核食｣，是日本福島地區受到核污染的食品，吃多了誰敢擔保不會變成｢秘鵰｣？但政府不管這些，騙老百姓說開放福食是「加入CPTPP門票」；然而日方代表給予打臉說，福島食品和CPTPP「沒有連結」，兩者要分開討論，還說福食的開放，「要等待台灣的決心」，把球又丟回給台灣。

既然核食跟該協定無關，為什麼政府還要堅持讓老百姓吃｢核食｣？非要把台灣弄成一個｢有毒之島｣？請政府給我們一個合理的解釋。

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