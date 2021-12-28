高雄市前日發生重大的酒駕公安事故，造成一家四口一人喪命三人輕重傷的慘劇。對此，高雄市長陳其邁籲請從重量刑，但若再對照蔡英文上任後就經常掛在嘴邊的「社會安全網」工程，一切似乎都充滿著諷刺與莫可奈何。

2016年，蔡英文在上任後表示「強化社會安全網是新政府要承擔的事」；到了2020年高票連任，她再度宣示「要把社會安全網的漏洞補起來」。然而，從蔡英文屢屢強調該補起社會安全網的漏洞，就知道民進黨政府在這方面的努力遠遠不夠，口號總是大於實際。

鐵路警察可以在值勤時被民眾刺死、超商夜班員工只因規勸民眾戴口罩就送了性命、更別提夜歸女學生遭隨機擄走性侵殺害，以及層出不窮的酒駕肇事案例，皆顯示出社會安全網的重要性，但蔡英文政府只會在選舉時大作文章，選後卻遲遲無法拿出有效的方案來降低、遏制憾事發生的機會，讓社會中的不定時炸彈存在於你我周遭，不知何時引信會被點燃。

以酒駕來說，許多肇事者根本就是無照、累犯，卻還能十分搖擺地開車上路，雖然民進黨立委趙天麟說了，經過多次重大酒駕肇事案件後，早已不斷加重相關人士的刑責，但事後諸葛看來，修法遠未達到遏阻之效，為什麼酒駕者還可以開車？其親友是否該有連坐處分、沒入相關人士的車輛？甚至給予特別註記，要知道，性侵累犯就連帶著電子腳鐐都可以繼續犯案了，酒駕造成的後果絕對不比性侵來得輕微。

過去，許多在海外犯下詐騙案的台灣人被「送中」，雖然官方為了「國格」都會表達抗議，但台灣民眾多數卻都表達支持，這是為什麼？還不是因為台灣的法律只會強化這些犯罪者的犯罪意圖，亂世不能用重典，就只會讓世道更加淪喪。一而再、再而三發生的重大案件，希望真能點醒蔡英文政府對社會的些許惻隱之心，否則民眾可能只得自求多福，好自為之了！

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