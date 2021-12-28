第24屆冬季奧林匹克運動會將於2022年2月4日至2月20日在北京及張家口舉行。所有參賽國家或地區的選手正進入緊鑼密鼓階段，準備大顯身手。然而這次的冬季奧運，仍傳出濃濃的政治味。

以美國為主，宣布以外交抵制北京冬奧，引發全球關注，而「五眼聯盟」的所有國家則全都跟進外交抵制，其餘國家包含日本則表示「考慮中」，俄羅斯則強調「政治不應該介入奧運」，台灣的蔡政府也沒有明確表示。抵制的理由包括指控大陸對新疆進行種族滅絕等侵犯人權的行為，抵制的手段包括不會派任何外交代表參加，這場冬季奧運演變成為向中美表忠的一場政治選邊秀，令人感受到政治的影響無遠弗屆，不僅穿透體育活動，更感嘆中美兩強關係正常化的重要性。

面對美國及盟國紛紛表態，中國大陸外交部發言人在記者會上正式回應，強調中方沒有邀請任何澳洲官員出席，怒批抵制國家「冬奧不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，他們來或者不來，沒有人會在意，對北京成功舉辦冬奧不會有任何影響」，至於各界質疑的侵犯人權，中國則說完全是「欲加之罪，何患無辭」。中方指控美方做法「嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則」，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將做出堅決反制。並認為美國抵制北京冬季奧運恐損害中美兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作；中方認為美方此舉是「自導自演的政治鬧劇」。

《環球時報》總編輯胡錫進更酸言表示：「唯有超級自戀的人才會將自己的缺席視為強而有力的抵制。就中國的標準來看，美國政府官員中許多人是COVID-19患者的密切接觸者，且挑剔又自命不凡。你們是北京居民最不想見到的一群人。」

針對抵制北京冬季奧運，這其中最值得玩味便是日本及南韓的態度。日本既配合美國的立場又不想得罪大陸，因此宣布將不會派遣政府官員參加2022年北京冬奧會，但將會派遣東京奧運會組織委員會主席橋本聖子、日本奧委會主席山下泰裕與日本帕奧委會主席森和之等3人出席。日本政府更審慎表示無意使用某一特定說法來形容日本的出席安排。顯然日本想走自己利益的道路，不想得罪美中兩強，岸田政府已經表現盡量考量和尊重中方的立場下做出決定的態度，並希望中方能諒解，不會刻意用詞彙刺激中方。

南韓總統文在寅則稱「未考慮抵制北京冬季奧會」，並強調南韓一貫堅持在美韓同盟基礎之上協調發展中韓關係，日、韓都在美、中之間保持平衡，不想得罪任何一方。重視經濟問題的岸田與文在寅，都不願因安全議題與中國過度對立，造成雙方關係持續緊張，進而有損日韓兩國在中國大陸的經濟利益。

這讓我們想起一句話，真正的朋友就是不令對方為難，所謂的抵制並非不派選手參加，而是不派官方代表，運動員仍出賽，那麼這種方式的抵制究竟效果有多少？還是只是一種表態，一種對於新疆棉事件給個說法。美國政府一方面要支持美國選手為國出征，爭取榮譽；但又礙於面子和理由，必須抵制中國。就美國國內來說，美國兩黨議員都不約而同認為應抵制北京冬奧，能在不懲罰美國運動員的情況下向中共傳達正確訊息，永遠不能再讓犯下種族滅絕罪行且如此公然侵犯人權的國家獲得主辦奧運的機會。當然美國國內也不乏應當全面抵制，連運動員都應不參賽的呼聲。

站在國際奧會的角度只能表示尊重美國政府決定。一名國際奧會發言人表示：「政府官員和外交官是否到場，純屬各國政府的政治決定，國際奧會本於政治中立態度，完全予以尊重。」世界多數國家多半還是採取觀望和避險的策略選擇，更有些歐盟成員國採迴避、模糊的態度來因應，關鍵在於各國之間仍存在許多矛盾與分歧，故共識相當脆弱，也顯示每個國家與中國大陸和美國的交往程度深淺不一，期待與需求迥異，故在因應北京舉辦冬季奧運的議題上產生美國與歐盟選擇的落差。

當美國國內認為拜登抵制冬季奧運做得不夠時，究竟是站在國內選舉的角度還是站在美國整體國家利益的角度？當美國對中強硬派人士仍認為拜登「做得不夠」，揶揄拜登「做半套」抵制中國。如果有一天自己執政是否也會陷入與拜登政府相同的抉擇？若美國企圖以涵蓋外交、經濟和全面抵制等三種作法全面抵制冬季奧運，後兩者包括切斷商業合作和比賽轉播，以及運動員全面退賽等，真正的受傷者，恐怕還是美國自己。

總之，2022北京舉行冬季奧運成為中美角力的競技場，成為盟國測試忠誠的政治選秀，自2020年以來，美國及西方等人權團體因為新疆、香港人權問題呼籲抵制北京冬奧的聲音始終不絕於耳，五眼聯盟的反中活動也一直延續至北京冬奧。當美國拜登政府對中政策成為對抗多於競爭，競爭多於合作時，其他盟國比例的拿捏實為未來觀察的重點，國際間畢竟沒有永遠的敵人，更沒有完全利益相同的盟友，既然如此，不妨讓體育歸體育，政治歸政治，倒還清楚些。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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