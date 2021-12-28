或許是推動竹竹合併阻力太大，新竹市長林智堅突然表態「若合併成功，不參選未來的大新竹市長」。此地無銀三百兩，林智堅的宣示更印證突如其來的竹竹合併，完全是政治利益的算計。竹竹合併並非不可討論，也不是完全沒有道理，但合併涉及地方自治與國土規畫問題，應有整體考量與完整規畫，謀定而後動，但民進黨立法院黨團總召柯建銘、林智堅如此急就章操作，難免啟人疑竇。

排除苗栗是何居心

《地方制度法》規定人口達125萬人以上，方可升格直轄市，桃園、台南都是在符合門檻條件下升格直轄市，新竹縣、市人口加總僅102萬多，卻為求升格而修法，這不是削足適履玩弄法律嗎？

特別是柯建銘所提修法版本，完全取消人口門檻，任何「政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區」都可以設立直轄市，簡直是貽笑大方。如此修法，等於將升格的准駁完全由中央決定，這又是民進黨濫權的一個明證。

如果竹竹合併真得這麼重要，柯建銘、林智堅之前怎麼不提？柯建銘自稱「七代都在新竹」，林智堅也當了6年市長，卻等到桃園市長鄭文燦一句「林智堅不在桃園政治版圖裡」，才發現竹竹非合併不可，這不是司馬昭之心嗎？

竹竹合併為何排除苗栗？若區域整併真的這麼重要，最簡單的方法就是納入苗栗，讓人口符合《地制法》的規定，但柯建銘、林智堅又不願意，這就更可疑了。

在省虛級化以後，縣（市）與直轄市的層級相同，林智堅說升格後預算會增加，這是誤解。前新北市長朱立倫曾經解釋，新北市升格後看似預算增加，但負擔也增加，例如「國立高中」改成「市立高中」，經費就要改由直轄市負擔，嚴格講起來，新北市的預算還倒虧40億元。台南市長黃偉哲也承認，舊台南縣市合併升格後，預算等於原先的加總，「1+1並沒有大於2，而是等於2」。

在層級、預算都不變的情況下，升格唯一的影響就是「鄉鎮市長官派」。問題在於新竹市並沒有鄉鎮市，有民選鄉鎮市長的是新竹縣，林智堅管到新竹縣去，會不會管太寬了呢？

由此可以發現合併真正的目的，還是為了民進黨的選舉利益。明年林智堅任期將屆滿，目前民進黨在新竹市無人可匹敵高虹安，在「三腳督」的新竹市，民進黨占不到便宜，新竹縣又是穩定藍大於綠，照此態勢，可想見明年的新竹縣長、新竹市長選舉，都不會是民進黨得利。

沒有民意空白支票

然而一旦竹竹合併，就可以稀釋第三勢力在新竹市的支持度，而讓未來的大新竹市長選舉回歸藍綠對決，這才是柯建銘與林智堅的盤算所在。林智堅棄選，用俗話講是「nothing to lose」，第二任的他本就不能連任，何「棄」之有？但「頭過身就過」，只要合併修法通過，民進黨在大新竹就會有空間，林智堅自然能延續他在新竹的政治生命。

竹竹合併並不是完全沒有道理，只是國土規畫應該整體考量。目前6都人口已達台灣總人口的7成，若再加上新竹縣市，以及本就達到125萬人門檻的彰化縣都升格成直轄市，那麼未來直轄市的人口將高達近8成！

舉例來說，班上有10位同學，2、3位是資優生還說得過去，如果8位同學都是資優生，那剩下的2位，會不會感覺被歧視？直轄市本應是例外，浮濫成大家都是直轄市，那就等於沒有直轄市了。

林智堅說，他願跟國民黨主席朱立倫辯論，這是失言，要辯也是執政黨蔡英文主席跟最大在野黨主席朱立倫辯，這有ECFA雙英辯論的前例。但辯論說實在是一種政治動作，若朝野真的願意靜下心來，共同討論台灣行政區域的整體規畫，那麼召開政黨國是會議，應更有實效。

當然，這樣的務實討論，需要程序上的準備，以及社會對內容的消化，能夠在2026年前完成都算不易，要趕上2022年選舉是天方夜譚。民進黨應放棄在2022年前完成《地制法》修法的期待，越是重要的議題，越要慎重處理。蔡總統千萬不要誤以為她擁有「民意空白支票」而為所欲為。