兩岸均申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），是今年區域經濟整合熱門的議題。CPTPP前身為《跨太平洋夥伴協定》（TPP），歷經美國退出的波折，在日本等其他11個成員力挽狂瀾下成立，目前在其中8國生效。

TPP是美國歐巴馬總統時期所精心設計，一直被視為高品質的自由貿易協定（FTA），與全球FTA相比，CPTPP絶對可被列為涵蓋範圍廣，自由化程度高，與時俱進的FTA。

CPTPP大門一直為美國開放，雖然美國拜登政府表達內政優先，不考慮簽署FTA，但也並未完全否決加入CPTPP。直到美國商務部長在11月正式表態美國不會加入CPTPP，但將尋求成立一個超越CPTPP，比FTA更有力的新架構。

美國雖然不加入CPTPP，但卻無損CPTPP的價值，因為CPTPP目前是全球最具成長潛力的巨型FTA，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）雖然在2022年1月1日生效，但規定在一年半之後才會接納新成員，目前僅有香港表達興趣。而目前CPTPP英國已進入成立工作小組談判階段，兩岸均提出申請，韓國已啟動申請前之國內程序，泰國、印尼、菲律賓等東亞其他國家也表達加入興趣。在參與FTA的骨牌效應帶動下，CPTPP的前景看好。

台灣申入CPTPP需要面臨更多的關卡。台灣一直將開放美國萊豬及日本福島地區食品，視為CPTPP的敲門磚。雖然將開放美國萊豬與CPTPP掛勾有些牽強，但在公投結果繼續維持開放進口下，開放福島食品自然成為下一個重點。台灣甚至將開放福島食品視為加入CPTPP 的入場券。不過近日日台交流協會代表公開表示開放福島食品跟CPTPP沒有連結，再度引起關注。

平心而論，開放福島食品跟CPTPP沒有關連，而美國萊豬與CPTPP 掛勾的說法亦屬牽強，因為日本過去對於台灣禁止福島食品一直是念茲在茲。只是在CPTPP下成立工作小組，取得談判入場券需有共識決，並不是日本說了算。再加上日本今年是CPTPP輪值主席，明年將由新加坡擔任，也存有不確定性。日本先將福島問題與CPTPP脫鈎，也並非沒有根據。

中國大陸已表態反對台灣申入CPTPP。因此，在兩岸關係不佳下，台灣除了必須做好市場開放準備外，還需面對中共的干擾。在過去兩岸申請加入世界貿易組織（WTO），雖然是兩個獨立個案，當時最有影響力的會員美國也支持台灣加入WTO，但最終也必需屈就台灣不能早於中國入會的政治現實。何況今日兩岸局勢比當時更差。

雖然台灣的經貿條件遠比中國符合CPTPP 標準，但是中國不會坐視台灣捷足先登早於中國加入CPTPP。所以兩岸都加入CPTPP，應是較務實的期待。然而若兩岸都加入CPTPP，雙方必須一體適用CPTPP優惠待遇。過去台灣在WTO架構下對中國不開放，但對其他WTO成員開放的雙軌模式可能行不通。

台灣必須將現行對中國經貿限制措施，從低於WTO標準，大幅提升到超越WTO的CPTPP門檻。此對台灣的衝擊，遠高於台灣對其他CPTPP成員開放市場的影響，更遠超越海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下服貿協議的範圍，這是台灣申入CPTPP不能忽略的部分，不可不慎。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※