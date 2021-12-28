前日本首相安倍晉三下台後，對台海局勢頻發言，包括「台灣有事，即日本有事」，同時擴大「有事」的範圍，包括對台灣網路和基建的攻擊等等都算在內。接著，各種有關在南方島嶼設飛彈基地以應變台海危局的消息接連傳出。面對大陸外交部的抗議，日本大使垂秀夫則輕描淡寫地表示：「中國應理解日本國內對台灣議題有此想法。」

日本人表述方式原本就比較委婉間接，加上又是敏感的外交事務，表達三分的憂心，實際上已經代表十分的焦慮。的確，面對中國重新強大，日本國內出現莫名的恐懼感。原本經濟被中國超過，日本國民只是感到幾分無奈，現在中國國力呈現輾壓式地超越日本，尤其是科技與軍事力量的壯大，加上俄羅斯也不時舞劍，日本竟然出現緊張兮兮的「亡國感」。要深刻理解這個問題的根源，必須回到歷史本身。某種意義上，今天的日本正站在歷史的十字路口，必須為國家未來的走向做出重大的抉擇。

日本的周圍有四大強國：中國、俄國、美國和韓國等，明治維新後壯大的日本與這四個國家都進行過全面戰爭，都曾結下歷史仇怨，而且是血腥殘暴的經驗。

二戰結束後，世局重整，日本雖然戰敗，尤其最後階段，三島淪?一片廢墟，生靈塗炭，但在美國的協助下，建立了穩定的政治與社會秩序，將戰前花在軍事擴張的金錢全力投入經濟發展，30年後成果輝煌，躍升為世界第2大經濟體，甚至一度危及美國的地位。至於歷史恩怨，日本雖然受到美國重創，但因受惠於美國，受美國安全保護，對美國有一份感恩之情。冷戰時期，美日同盟加上中國，與蘇聯形成均勢。同時，也透過反思戰前歷史，與中韓保持良好關係，雖然不是處理地很乾脆，但大致相安無事。

然而，再過40年，今天中國國力大幅增長，美國國力衰退，原本日本的自我定位面臨重新調整的強大壓力。一旦美國力量削弱，又強拉日本站在美中全球戰略衝突的第一線，日本既要靠自己，又要幫美國抗中。問題是，俄國總統普丁說，再過30年，中國在經濟、軍事、科技等所有領域都將超越美國。李光耀先生生前也說過，到時中國國力將超過美日的總和。那時無法再依賴美國的日本，能夠永遠對抗中國嗎？即使此刻所謂「安全靠美國、經濟靠中國」的政策，在美中高度衝突的情況下，也是行不通的。中國人為什麼要讓日本人賺錢來幫美國人對付自己呢？

這正是目前日本面臨複雜且困難的局面，也是未來更大的趨勢。安倍晉三代表心思混亂的一面，他同時與中俄韓?敵，又去祭拜靖國神社的戰犯，感念他們為國犧牲。然而，這些戰犯是被美國人吊死的，難道又要當美國是敵人了嗎？於是乎，安倍又想到台灣這個「家人」，旅台日本作家本田善彥曾評論，曾經不斷強調自己22歲以前是日本人的李登輝，在日本戰敗不久後，即參加中國共?黨，把「日本祖國」一腳踢開，可見這個「家人」是很不可靠的。安倍最好不要太自作多情，國家大事不宜胡思亂想。

簡言之，日本最終要決定如何單獨跟強大的中國相處？事實上，日本人熟讀中國歷史，比台灣年輕一代要熟悉多了。日本外務省官僚體系也非常聰明務實，認識到與中國建立友善的關係，是未來日本安全與繁榮的基礎。這也是日本必然的歷史選擇。