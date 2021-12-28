中美兩國元首視訊會議後，美國對中國大陸的施壓並未減緩，不但邀請台灣參加全球民主峰會，更發動盟友抵制北京冬奧、持續制裁中國企業、抵制新疆部分商品等。大陸駐美國大使秦剛接受美國媒體訪問時表示，拜登總統稱美方不尋求新冷戰，中國卻感到冷戰思維仍在美國作祟。美國一些人把中國當作前蘇聯，但中國不是前蘇聯，中美兩國利益緊密相連。他還表示，如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制台獨。

重回和平統一基調

秦剛這番話無異再次提醒美國，台獨是中美關係最敏感的神經，是最有可能引發戰火的導火線。若想要維持中美和平，避免一戰，美國必須審慎處理和對待台獨問題，不可對台獨勢力釋放錯誤的訊號。北京不僅對美國畫出紅線，不希望台獨影響或改變中美長期博弈的路徑，同樣在內部也做出適度的調整，重回和平統一的基調，降低武統的民粹言論，不讓台獨因素困擾北京在兩岸進程上的主動權。整體看來，北京正在拆解台獨這個不定時炸彈，希望不會干擾北京在國內外的布局，防止民族復興的前進道路出現阻礙或倒退。

近年由於大陸國力快速增長，美國相對衰退，中國被視作修昔底德陷阱的挑戰者，威脅美國的世界霸權地位，美國國內逐漸對遏制中國產生共識。但是從川普總統開始進行一連串的貿易戰、輿論戰與科技戰，效果十分有限，對於中共政權更是難以撼動。特別是新冠疫情爆發後，兩國在防疫成果上高下立判，中共因禍得福，疫情反而為大陸爭取到又一次戰略機遇。因此，拜登總統與國家安全顧問蘇利文都相繼表示不尋求改變中國體制。這意味美國承認這20多年來「接觸」、「改變」策略的失敗，另方面也暗示，不排除以政治與軍事上更激烈的對抗來壓制中國。

最近美國智庫昆西研究所舉辦一場辯論會，主要辯題是「美國是否應當尋求遏制中國？」美國國際關係攻勢現實主義大師、芝加哥大學教授米爾斯海默認為，美國不會允許第二個霸權存在，只會與中國展開更激烈的競爭。美國要遏制中國，就必須防衛台灣，要將中國的海軍和空軍封鎖在第一島鏈內。這基本上就是將台灣視作遏制中國大陸最重要、也可能是最後的一張王牌。而一些美國鷹派的政客與學者更認為只有製造一場中共不得不捲入的代理人戰爭，並予以嚴重打擊，才能真正有效阻止中國與美國爭霸。

不讓台獨產生外溢

所以中美之間不僅是長期競爭的無限博弈，隨著美國國力衰退與內部矛盾激化，需要尋找外部敵人以解決國內的焦慮與矛盾，台海很有可能成為衝突意外的引爆點。但只要雙方無意升高衝突，像2001年的海南撞機事件應可和平落幕，但若是牽涉到法理台獨，挑戰國家主權，北京就不可能坐視不管。大陸也體認到其中的凶險，除了保持戰略定力外，也做好周全準備，強化反介入與區域拒止的軍事能力，在經濟上提高內需，建立內循環，在政治上就是持續反獨工作。

北京的反獨重點未必是在台灣，要正本清源根除台獨並非易事，也不切實際。重要的是不要讓台獨產生外溢的效果，影響中美關係，另方面也不讓台獨影響大陸輿情，讓中共處理台灣問題處於被動，且腹背受敵。

對於台灣內部的台獨活動，北京能冷處理就冷處理，像是蔡英文總統在國慶講話中宣示的「兩國論2.0版」，在國台辦等層級譴責外，並沒有升高態勢。國台辦發言人馬曉光表示「反台獨不反台灣」，大陸國務院發布ECFA繼續實施，還有大陸台研會長汪毅夫撰文提到「民進黨不是鐵板一塊」，有意將「頑固台獨」與其他民進黨成員區分開來的表述，表示中共在反台獨上更細膩的切割與運作。北京對於反台獨做出更全面、更靈活的政策運作，台灣也該思考讓兩岸關係回到正軌，不要再讓一黨的意識形態綁架全台灣人民。