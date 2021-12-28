今年7月27日，核二廠二號機因運轉人員「配合」清潔人員清潔時移動座椅，未料滑動時太過用力，椅子滑進紅區後，椅背碰觸到主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，導致該保護罩傾斜位移後，竟又誤關上主蒸汽隔離閥，從而引發跳機意外，且險些連帶造成限電危機。8月9日，10多名朝野立委浩蕩前往核二廠現場實勘，台電董事長楊偉甫坦言：「犯了最低級的錯誤」，會深切檢討！

12月5日晚間，因有民眾發現，林秉樞毆打立委高嘉瑜案的維基百科資料，曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，並增列該事件中的特定人士資訊。對此，國發會當晚即發出聲明表示：該IP（117.56.178.41）係屬交通部公路總局對外上網線路，結果，竟就因此意外掀起綠營網軍「網內互打」的案外案！

27日，交通部公路總局於上午8時發表聲明表示，已經「抓到人了」，所謂「網軍」，其實是一名監理所的契約服務員（臨時人員），而該名服務員業已坦承：是因為出於「好奇心」，才會那樣做！

同樣是昨日，位於台北市中正區博愛路的「台灣美國事務委員會」（台美會，前身為北美事務協調委員會），被民眾發現，在該機關主樓上升起的中華民國國旗，不僅是「倒掛」，且甚至還未升到最頂端，疑似有「侮辱」國家之嫌。對此，外交部隨後則回應表示，此為該機關某位「工友」，因不熟悉操作所致，日後會加強管理。

「一把椅子」、「臨時人員」、「某位工友」，對應「核二廠二號機」、「公路總局對外上網線路」、「中華民國國旗」，皆可套用台電董事長楊偉甫所坦言的：「犯了最低級的錯誤」！但「公路總局對外上網線路」的IP循跡，怎麽會需要費時23天，來用以查證誰是電腦使用者！？而中華民國國旗的橫遭公然「倒掛」，竟是因為路過民眾意外發現，而不是由台美會人員自行發現！？這種「最低級錯誤」的歲末奇聞，難道絲毫無下限？真是讓全民大開眼界！

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