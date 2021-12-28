日前民進黨立院黨團像成癮一般，以「逕付二讀」配合行政權的意志，總預算案之後，接著是為新竹縣市合併量身訂做的《地方制度法》，以致引發輿論大譁。27日晚間新竹市長林智堅突然宣布退出大新竹市長選舉，表示希望搬走修法障礙；民進黨團總召柯建銘則稱自己是一步步出招，要讓「群魔現形」，讓此案更增添戲劇張力。

在「英人設市」的歹戲遭人唾罵後，還硬要把自己包裝成斬妖除魔的正義化身，這演技僅憑自我感覺良好恐仍不足，還需要多點「厚顏」的功力才行。其實這齣戲，群魔還未開始亂舞，魔頭亂政的身影已先現形了。

台灣從第3都到第6都升格，包括高雄縣市合併，通通都是依照現行《地制法》的程序完成，可見並未窒礙難行。竹竹合併仍未達升格法定人口的基本條件，硬要急著修法升格，正當性與必要性全無，也難怪不僅在野黨反彈，民進黨內部也有雜音。

林智堅退選的原因眾說紛紜，藍營反對不可能是他改變心意的主因，綠營內部缺乏共識應該才是關鍵。不僅英系與正國會派系對此始終態度保留，新竹當地的綠營人士反彈恐怕更是壓垮駱駝的最後一根稻草。柯總召自豪他出招是要讓群魔現形，到頭來恐怕先引出一堆綠魔現身亂舞。

上周民進黨將總預算逕付二讀被各界痛罵後，才大言不慚說自己是「以戰逼和」，當作下台階。但這個「和」，卻仍壓縮立法院審查總預算的時間，根本只剩形式上的尊重。這也難怪，許多人都懷疑，在蔡總統和柯總召「英銘」的操盤下，林智堅的退選，可能又是犧牲立法院的另一次「以退為進」。

大新竹地區的基本盤向來是藍大於綠，竹竹合併升格是民進黨險中求勝且值得一搏的選戰策略。以蔡總統好鬥且一定要鬥到贏的作風而言，現在就急踩剎車放棄，完全不合理。

林智堅宣布不選，但民進黨並未放緩匆促修法的時程，這已露出馬腳。他們正試圖透過輿論，為其他在野黨製造更大的限時修法壓力，拐騙其配合修法，目的不外是希望竹竹合併先成定局。之後引蛇出洞，放任綠營地方人士內鬥，結果必然一盤散沙且毫無勝算，此時蔡總統再徵召林智堅空降求勝。只要順利跨越修法障礙，這齣反敗為勝的好戲即可依計上演，甚至同時擺平內外反彈力量。過去民進黨人誓言退出政壇卻仍戀棧權位者，不計其數，林智堅為勝選而被動接受徵召，當然更無不可。

蔡英文擔憂地方選舉派系蠢動，可能影響其接班布局與權力跛腳，不惜沒收6都提名權；柯總召將新竹視為禁臠，既不願藍營回歸，也不容綠營地方雜音。林智堅角逐大新竹成為「英銘」都可以接受的共識。但國家地方制度、資源配置、行政區劃、地方發展等卻在一次勝選的考量下被拋諸腦後，破壞殆盡！竹竹併這齣戲究竟還會引出多少群魔，我們不知，但毀壞法制的魔頭已經很清楚了！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）