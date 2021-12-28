美國總統拜登27日簽署總值7700億美元的《2022財年國防授權法》（NDAA），除視中俄為主要競爭對手之外，涉及我國的部分包括強化美台軍事合作；協助台灣發展不對稱戰力，以確保美國維持「抵禦對台灣造成既成事實」的能力，以及邀請台灣參加美國主導的「環太平洋軍演」等，由此也可看出拜登政府與國會對台海兩岸是否爆發衝突的確感到憂心忡忡。

聯邦眾議院軍事委員會首席議員羅傑斯（Mike Rogers）表示，美國正面臨中俄兩個「近儕敵手」的威脅，這部法案提供美國軍方應對威脅所需的工具。《國防授權法》主要是為美國五角大廈的年度預算提供法律上的基礎，至於其他附帶提出的修正案是否執行或執行到什麼程度，則是行政部門或總統說了算。

以邀請台灣參加環太軍演為例，國會已提出此一建議好幾年，但行政部門都充耳不聞，國會仍每年行禮如儀繼續提出，一方面警告北京不要過度霸凌台北，一方面行政部門一旦改變主意就有現成的法源。

此次國會要求國防部長向參眾兩院軍委會報告「強化國民兵和台灣合作的可行性與適當性」，並向國會提交有關台灣不對稱戰力的評估，及如何協助台灣增加不對稱戰力因應大陸軍事威脅的計畫。

值得注意的是，美國國民兵與我國合作的對口單位應為後備軍人司令部與退輔會，這也是11月下旬美國數位聯邦眾議員訪問我國及退輔會派遣代表常駐華府的主因。

若加上之前已通過的《亞洲再保證法》與正在審議的「台灣嚇阻法」，連同近幾年的《國防授權法》都強調美國不樂見中國大陸對台動武，希望藉由增強台灣的不對稱戰力，讓大陸在對台用兵之前三思而行。

美台戰略專家評估，只要我國30萬後備軍人能形成一支像美國國民兵一樣具有戰力的部隊，就可與20萬正規部隊協同作戰，發揮不對稱作戰的力量，牽制人民解放軍的部隊，等待美軍的馳援。不過，倘若台美合作仍無法發展成一支具有戰力的後備部隊，則國防部長邱國正所說，政府正在思考是否需要恢復徵兵制的構想就會成為事實。

所謂美國極力想要避免的「既成事實」，是指中國大陸以迅雷不及掩耳的軍事手腕與高科技奪取台灣，迫使美國相信採取反制行動將非常困難或得付出極高代價。所幸，在蔡總統今年拋出「新兩國論」弄巧成拙，導致「美中共管台獨」之後，兩岸戰爭風險已經略為降低。不過，蔡英文是否在美中台三邊關係中不甘於只做棋子，而想繼續「聯美抗中」扮演馬前卒，甚至肖想成為棋手，恐怕會成為2022年影響美中台關係的最大變數。

台灣應有自知之明，棋子永遠不要妄想成為棋手，美國能夠「反中」是因為底子厚本錢足，台灣卻不能輕舉妄動，自速其禍。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）