1218的公投結果，以四案不通過，且不同意皆大於同意告終。許多評論認為這是民進黨的重大政治勝利，從台灣民意基金會最新公布的民調數據來看，綠營確實有所斬獲，不過尚未從疫情的重創中回復。

以政黨結構來說，從11月到12月，民進黨的支持率從26.3%成長到31.8%，雖是疫情後新高，但仍不及疫情前的33.3%；國民黨支持率則從18.1%略為提升到19.6%。

相較於兩大黨受益於藍綠對決，政黨支持率有所提升，小黨則在公投過程邊緣化，支持率呈現下降趨勢，民眾黨從16.4%減少到12.1%、時力從6.8%下降到2.7%、基進從4.6%降低到1.9%；中間選民則從24.4%成長到30.6%。簡單來說，歷經1個月的公投攻防，民進黨和中間選民比重大增、國民黨持平、小黨嚴重萎縮。

不過相對民進黨政黨支持率成長，蔡總統聲望卻未與之俱進，與11月時幾乎沒有差異，贊同者46.4%、不贊同者41.3%。這可能顯示，民進黨支持率增加主要來自於泛綠小黨，或是淺綠的中間選民，本身就是蔡的支持者，因此才會出現基本盤上升，但個人支持率不變的情況。從這個角度來看，民進黨支持率提升，應主要來自於泛綠、淺綠歸隊，倘若如此，那台灣政黨基本盤就並未因公投而出現重組情勢。

而在2022選舉之前，民進黨雖然度過公投這道難關，不過擺在眼前的仍有立委補選，以及愈加困難的施政問題。倘若國政議題沒有處理妥善，蔡政府仍可能重現歷史，民意再度重挫。

那有什麼議題，會是民進黨的阿基里斯之腱呢？無非就是經濟與兩岸兩張牌。

以經濟層面來說，雖然蔡政府不斷稱台灣經濟轉好，但與預測的經濟成長率相比，台灣民眾的主觀認知卻並非如此，在台灣民意基金會的調查裡，僅14.8%的人認為過去1年的個人經濟狀況是變好。

除了經濟發展外，兩岸也仍是重要因素，相比於去年12月的數據，民眾對蔡政府處理兩岸關係的滿意度大幅降低，從55.6%降到44%，不滿意則從38.5%提升到43.3%，即將瀕臨死亡交叉。政大選研中心今年9月的調查裡，也顯示相同趨勢，兩岸政策滿意度僅45.9%、不滿意度則為41.1%，不僅比去年同期差，也比蔡英文整體的施政滿意度低。而從蔡的兩岸滿意度比總體滿意度來看，無疑，兩岸政策已重新成為民進黨的弱項。

就目前來說，《遠見》最新民調就指出，雖然在過去1年裡對大陸印象變差者達54.5%，僅32.3%變好，但卻有高達60.1%的民眾希望兩岸增加交流互動，僅26.9%希望減少。而在兩岸關係定位上，也僅2.8%的台灣人認為大陸是「敵人」，多數認為是「競爭對手」和「生意夥伴」。從此來看，台灣民眾也認為兩岸是競爭又合作的關係，僅有極少數的主戰鷹派。

公投結束之後，台灣政治高峰並未結束，而將會隨著2022選舉到來，而愈加白熱化。對蔡政府來說，如何處理棘手的經濟問題，正視經濟成長下的物價高漲和貧富差距擴大，以及美中建立護欄之後的兩岸互動再調整，就是選戰之外的關鍵因素了。（作者為前國民黨青年部主任）