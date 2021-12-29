（此文寫於民國95年5月）

二二八的必要條件是中日戰爭，充分條件是國共內戰未定，它必然起，但若內戰國勝，則此以鎮壓叛亂結案；如果共勝，則以共黨起義銘史，會有小紀念，但不會扯衍到台獨而變成政教狂熱。

行政院長翁文灝曾寫〈哭陳公洽〉詩兩首：

「海陸東南治績豐，驚心旦夕棄前功；

試看執楫理財士，盡出生前識拔中。」

「一時親貴誤經綸，耿直如公有幾人；

最憶巴橋廷議席，面言秦檜是奸臣。」

國民黨在2006年2月28日發表二二八紀錄片「春蟄驚夢：還原二二八紀事」，並且在黨部為廖進平等受難者舉行外牆的巨幅照片揭幕儀式。（季志翔攝）

國民黨在2006年2月28日上午發表二二八紀錄片「春蟄驚夢：還原二二八紀事」，國民黨主席馬英九含著眼淚手握受難者家屬廖德政（左一）一起觀看受難者廖進平的巨幅畫像。（季志翔攝）

歷史終會給陳儀一個公正評價。

你為廖家把國父贈廖進平的酒送黨而感動落淚，一再引述。我也感動。但我在貴黨主辦的二二八紀錄片發表會上，聽到廖繼斌說，327晚動亂在他家樓下發生，其祖勸解不成，第二天率民眾去公賣局抗議……。那不就是廖進平被處刑之因嗎？他必是地方領袖，事件中率眾上街而獲罪。

在政治中，這種敵友互變的故事太多了，從賓漢、汪精衛、周恩來、李友邦、蔣渭川、陳儀不都是如此嗎？有比汪精衛不負少年頭的豪氣更大的嗎？有比他與孫中山的關係更密切的嗎？後來為何被視為漢奸，連墓都掘掉？周恩來與蔣介石在黃埔軍校多親近，蔣為何後來去炸他的座機？我們反共，但用恐怖手段炸掉印航班機，死了多名新聞記者，那該不該道歉？

蔣渭川出自抗日家族，但他在事變中帶槍進出長官公署，號召台籍日軍集結，陳儀倚之又銜之，第一個要槍斃的就是他，若非槍卡膛，他不也就列名首惡而伏法了？

廖進平的故事很感人，或是部好電影，但說他在二二八冤枉則不一定。若說支持過孫中山就一定愛國、愛國民黨，未免太簡化了歷史。與蔣介石有隙，後來反他、被他殺、被他關的，很多都是總理信徒，很多都有故事，但政治鬥爭時的你死我活，就不是可用一張照片、一個信物來定是非的。

反過來說，陳明忠當年死在埔里不就以斃匪徒一名結案了？他不就封為台獨烈士？而他今天到國民黨部來演講，呼籲國共和解，這不是歷史的諷刺？不是另一種倒過來的廖進平故事？只是一生一死，若廖不死，二二八民反成功，那廖是會是台灣民主國的國防部長呢？還是他能抵制返日而成為劉銘傳呢？還是鋒頭躲過，他會像蔣渭川一樣的出來做民政廳長呢？

你不能只擁抱陳明忠「民反」的部分，他還是共產黨呢，卻不接受國共和解的觀念，還在叫著要「六四平反」、「法輪功應該」、「台灣要有國際空間」……。陳明忠可沒那麼大的企圖心，也可能沒有那麼多的政治考慮吧。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】