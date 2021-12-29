編按：民進黨政府去中政策下，台灣人的血統也產生諸多爭論，民間有謂有唐山公無唐山嬤，但事實真是如此嗎？賴祥蔚教授所著《穿越臺灣趣歷史》挖掘大量的台灣史料，一探台灣人身世之謎。本書由時報出版，史話專欄今起節選刊登。

「有唐山公，沒唐山嬤」，不少人對這句話朗朗上口，認為這反映了清朝來台灣的漢人移民幾乎都是男子，只好跟平埔族女性通婚以繁衍下一代，進而推論現在的台灣人多有平埔族血統。前面已說，應該是長山而不是唐山。

不過最近很多研究陸續找到「沒長山嬤」翻案的證據，歸納來看有3種證據：

首先，「沒長山嬤」的根據，是「渡台禁令」，也就是康熙一收復台灣，就規定：「渡台者不准攜帶妻兒家眷」。但是這個根據已經被推翻。

「渡台禁令」說法來自日本研究者伊能嘉矩的《台灣文化志》，他說出自於康熙22年、西元1683年的《台灣編查流寓六部處分則例》。

伊能嘉矩所提的「渡台禁令」引用很廣，連台灣省文獻委員會早期編寫的《台灣史話》也照單全收。負責修台灣史的政府機關都接受，於是成了往年的定論。

但是這幾年不少研究者發現伊能嘉矩的說法有問題。曾任行政院促進轉型正義委員會兼任委員的台灣史專家許雪姬，西元2019年合著出版《來去台灣（台灣史論叢移民篇）》，她在〈導論〉指出，研究者查找《六部處分則例》卻發現找不到伊能嘉矩所指的文字記載。在當時的清朝官方檔案，也找不到「渡台禁令」的文字。

對於攜眷，清廷態度多次改變，一開始沒有限制，後來偶而設限但又放鬆，例如雍正5年、西元1727年因為認為攜眷渡台有助於安定社會，打開禁令；雍正10年擴大開放粵籍客民回籍搬眷或婚娶。這推翻了「沒長山嬤」的根據及說法。既然康熙22年根本沒有「渡台禁令」、也沒限制長山嬤來台，後來有時設限有時放鬆，當然不會「沒長山嬤」。伊能嘉矩所提的「渡台禁令」，其實是康熙、雍正、乾隆、嘉慶四朝政令的選擇式混編。

其次，「有長山公，沒長山嬤」這句話，流傳多久也值得檢視，清代台灣方志似乎沒有記載，首創「渡台禁令」的伊能嘉矩沒有提過這句話，日治時期連橫撰寫的《台灣通史》也沒有提過。這當然不足以認定這句話不是自古已有，但何時出現確實值得探究，也未必是先民的真實寫照。

第三，民進黨籍的陳明文在嘉義縣長任內，委由多位學者撰寫，歷經5年在西元2010年出版13冊、400多萬字的《嘉義縣志》，深具意義。嘉義大學史地系副教授阮忠仁負責第二卷《沿革志》，除了推翻「渡台禁令」的說法，還提到在康熙皇帝決定留台之後，諸羅知縣季麒光上奏〈陳條台灣事宜疏〉，說諸羅（今嘉義）漢人在明鄭時有4412人，收復之後只剩下2839人，不利於開墾，所以他奏請仿照「奉天四州招民之例」，「廣勸召募，在貧民有渡海之費，相率而前」，而且「按丁授地」，結果招來了1360人，讓開墾的田地增加不少。奏摺根本沒提到什麼禁令，可見當時不但沒有「渡台禁令」，朝廷還鼓勵渡台。

早期移民因為是冒著危險來台開墾，未必攜眷，但是不會完全沒有女眷，只是男子遠多於女眷。《沿革志》指出：不得攜眷之命令，最早見於康熙56年、西元1717年修的《諸羅縣志》，內有記載：「內地各津渡婦女之禁既嚴」。但是後來多次開放：雍正10年至乾隆5年、乾隆10年至12年，乾隆25年至26年又開放。乾隆53年解禁。前篇提到王永慶家族的「開台祖」，是道光年間攜子渡台的寡婦許雪，她就是「長山嬤」。

【未完待續】