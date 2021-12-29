自從蔡政府執政至今，東廠NCC的大斧，已經將電視媒體砍得遍體鱗傷；最不聽話的中天電視，已經推出午門斬首完畢。現在蔡政府又準備授權，讓NCC可以將魔掌伸向網路傳播。蔡政府似乎真的連臉皮都不要了，乾脆一擼到底！

目前NCC存在幾個大問題：

一、政治立場太鮮明。根本說白了，根本就是東廠，專為主政者服務，而不是為閱聽大眾的最大利益服務。

二、人才不足。NCC的主管有幾個真的懂媒體、遑論懂網路？最近連公家機關的IP被盜用，都查不出個鳥來，還想管理所有的網路傳播？ 國內都查不出來，能查到國外？ 假如真的有共諜躲在公家機關裡，企圖對全台展開認知作戰，NCC真的有能力管得到嗎？

三、人力不足。NCC是否要準備徵用綠網軍來管理網路傳播？還是要學FB也用人工智慧、佈下天羅地網，用關鍵字來抓異議者與共諜？

四、疊床架屋。目前已經有網路警察了，NCC要幹的事，難道是網路「警總」的角色嗎？究竟誰是誰的上級，誰說了算？ 由誰來負責抓捕違法者，最後由誰來執行終極判決？

NCC的主管是酬庸來的，只會奉行主子旨意。是否也要將NCC主管改為民選以避免酬庸、維持中立？如果NCC連FB都管不動，難道還能管到對岸去，防止對岸網路媒體及網軍攻擊台灣？

蔡政府把網路傳播管理大權交到聲名狼藉的NCC手裡，就像縱虎歸山，從此占山為王、虎嘯龍吟；更像是加贈一根球棒送給酒駕肇事慣犯，讓他可以橫行無阻；眾人惹不起，只能躲得起，更別想擋他，否則不是被直接碾壓，就是遭一陣棍棒亂打！

一旦這個法案通過，台灣可以正式宣佈，所謂的「憲法保障言論自由」，自此結束！

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