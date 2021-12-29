近日台中市議員揭露，高雄市壽山動物園改建預算5億，市府「僅」自籌5000萬元，而高市府竟行文台電要求捐助8000萬元，興建總預算5億中有高達4.5億來自於國營事業及民間企業資源，因此質疑既然高雄可以，中火所造成的汙染當然也要比照辦理。

一般民眾要買房自備款至少也要準備2成，其餘才能向銀行貸款。高雄市政府推動動物園改建本是美事一樁，但市府僅打算準備1成自備款，其餘9成還不是靠借款，而是開口向特定國營事業等要求捐助，很容易被認為是不樂之捐。副市長林欽榮對此說法是捐款經過台電董事會同意，過程透明，國營事業出發點是敦親睦鄰，擺出一副一切合法、謝謝指教的高傲姿態。

但眾所皆知，國營事業長久以來就被詬病是肥貓酬庸的大本營，這些人能在這些位子完全不是因為專業，而是來自於政治關係的深淺。更不用說民進黨執政後，各派系對於國營事業官位是無所不用其極的爭奪搶食醜狀畢露。由這些人主導的董事會豈會把經營績效當一回事?自然是想盡辦法配合執政黨輸送事業資源，趁中央執政期間好好的撈一把才是頭等要事。

再根據台電公司最新虧損狀況顯示，其今年第二季負債總額高達1.82兆，這還不包括核四的2825億。一家實質負債破2兆的公司，竟還有餘力捐助地方政府8000萬，如何讓人相信台電經營者是以經營績效為考量，而不是以甘當中央執政黨的「政治提款機」為樂?

更不用說台電等國營事業長久以來敦親睦鄰的黑箱疑雲。台電年編30億的「促進電力開發協助金」美其名是敦親睦鄰，卻屢屢被質疑是獨厚特定民代辦進行間接綁樁。巧的是，這筆錢台電說是為了「增進發電、輸電及變電設施周邊地區居民福祉」而設，卻拿去高雄蓋動物園。

試問高雄蓋動物園究竟關台電發電所需或汙染防止何事?說穿了，這些規定就是用合法掩護不合理的準圖利工具，只是圖利對象從特定人變成特定政黨、特定政府罷了。

台電財務艱困之餘，還要迎合執政黨上意，作出不符合公司經營效益的董事會決議。這樣的台電，以後還有臉跟人民說虧損難平，所以要漲電價嗎?

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