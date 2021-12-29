明年度國軍情報預算僅占國防預算0.6％，比起世界先進國家實屬偏低，尤其是情報專業單位的電展室與軍情局，各編列僅10億左右，這樣的預算規模只能維持日常開支，若要建案或是添購新裝備，力有未逮。

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在台海局勢日益緊張，對於中共當面的情監偵，非常重要，高科技的電子偵測與雷達雖另有維護經費，但是情報的取得、研析及判斷，就需要專業的情報單位來執行，尤其是特種情報方面，無論吸收或策反都需要投入相當大的資源，若是「子彈」供應不足，往往可能就功虧一簣，甚至遭到「反吸收」，更是得不償失。

此外，軍事情報局是唯一對大陸做情報工作的單位，絕不可以自我設限，僅蒐集軍事類的情報 ，而是要以國家階層、戰略階層為主，政治、軍事、經濟、社會、文教等都是情蒐的範疇，才能整體的做出長期性、預警性的綜合研析，提供層峰做為決策參考，以避免誤判情勢，擦槍走火。

另外因為印太局勢的升溫，國軍與美軍的情報資源共享勢必更為密切，若是我方能夠提出夠水準的中共情報與研析，必能有更大的話語權，其實國軍情報人員的整體素質並不差，工作成效也不錯，一個人少事多經費不足的單位，有目前的成績確實不簡單。

但是立委在呼籲增加情報經費之餘，也別忘了「反情報」的經費，在中共滲透軍方日益嚴重，國防部唯一的反情報單位「軍事安全總隊」的經費，也不是很寬裕，也應該一併增加，否則情報不靈，內有潛伏，有再好的武器也是枉然。

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