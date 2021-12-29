當代言論自由的前提，執政者要能接受不一樣的聲音，監管新聞媒體更是要客觀公正！如今國家通訊傳播委員會（NCC）職掌相關業務卻是針對特定媒體單位，加以迫害並且趕盡殺絕，中天電視台已是活生生血淋淋的案例！

立法院昨三讀通過修正國家通訊傳播委員會新增網路傳播相關業務，洋洋灑灑看似均為正面明訂相關監管規條及產業輔導獎勵機制，實質上卻是將魔爪從一般電視频道伸進網路世界，首當其衝就是被迫轉進YouTube的「中天新聞台」，NCC如同黑白無常索命般陰魂不散，不殺盡不罷休！

2021年一整年下來，防疫大亂、無雨乾旱、暴雨成災、四項公投盡數不過關，民眾內心的不滿，必將顯現在即將到來的縣市首長選舉上。蔡政府嗅到這股不尋常的氛圍，為了壟斷、徹底控制媒體傳播鏈，意圖把NCC打造成金箍圈、也似座五指山，哪家電視台、哪個網路頻道不聽綠營的話，就勒緊、重壓，再不然就關台，也不讓在網路發聲擴散，徹底讓傳媒公司成為名副其實的「彘」。

民進黨的綠色恐怖已經無孔不入，滲透到所有公共領域，能不令人害怕？能不有所警惕？

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