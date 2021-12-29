范某，兩度撰文，鼓吹廣設靶場，人人打靶，強化民防，提高彼岸攻台的代價。今有美國戰略學者麥金尼、哈里斯在美國陸軍戰爭學院期刊發表論文《覆巢戰略》，建議台美合作，制定各種「焦土策略」，只要中共對台動武，便對包括台積電在內的半導體產業實施自毀機制云云。范某如遇知音，再次撰文，積極鼓吹「嚇阻止戰」，不惜讓台灣玉石俱焚。

范某與撰寫《覆巢戰略》的美方學者，立論同出一轍，都認為「敵方要的是台灣這個島；即使摧毀了島上的一切，若占領不了這個島，敵方就算輸了。」美國為圍堵中國，而將十萬八千里之外的台灣視為核心戰略利益，台灣豈能因捍衛美國的核心戰略利益，不惜採用焦土戰略，自我毀滅台灣的核心利益與繁榮安康?美國學者為自家戰略利益，鼓吹採用焦土戰略，毀滅台灣，猶有可說，台灣「跨界思考者」，豈能隔海呼應，甘為洋奴?

北京要台灣這個島，要的是人心，要的是兩岸的融合統一，非到不得已，北京怎會愚蠢到摧毀島上一切呢?北京既不會摧毀島上一切，台灣何需挑釁北京?中美對戰，最有可能的戰場便是台灣，屆時，台灣全民皆兵又如何?自毀半導體產業又如何?台灣盡成焦土，宣告獨立又有何意義?

以敘利亞、伊拉克、阿富汗為鏡，真正不在乎台灣2300萬人安危生死的，是美國，是那些倚武獲利的軍火商和那些鼓吹兩岸仇恨衝突的無聊文人! 不能戰，就要和。與其胡思亂想焦土戰略、自我了斷，不如好好思索一下，如何拆除戰爭的引信，化兩岸戾氣為祥和。

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