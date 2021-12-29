故總統經國先生統治後期，台灣慢慢走向民主開放，而後歷經政治改革、三次政黨輪替，台灣的民主自由本來漸趨成熟，卻沒想到好不容易的自由開放在民進黨2016完全執政後，竟又被其利用所謂「民主」、「法律」的手段逐漸走回威權的老路，企圖達成民進黨的永續執政！

威權統治主要的特點在於箝制民眾的思想、言論和行為自由，將權力集中於單一領袖或一小團體。對於現在的民進黨來說，正在走這樣的威權路徑！

首先，在思想的部分，為了遂行其台獨理念的基本思想化，民進黨透過課綱修改強化學生台灣主體意識；兩岸本有五緣連接（地緣相近、血緣相親、文緣相承、商緣相連、法緣相循），雖因政體、治權不同分離，但卻無法抹殺台灣亦緣起中華民族歷史文化的事實。這種從教育上否定自我血緣、文化起源的做法，正是思想箝制的鐵證。

接者，與思想息息相關的言論自由部分，民進黨完全執政後首先從電子媒體下手，自中天新聞台被下架之後，電子媒體基本已經被民進黨收編，成為其內宣的工具。這還不夠，趕在2021結束之前，民進黨更透過立法院三讀修正通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，增加掌管網際網路傳播相關業務，包括網際網路內容分級制度、通訊傳播網路設置的監督管理及網路政策的訂定、擬定。NCC儼然從「媒體東廠」再擴權到「網路東廠」！

在新法規定之下，網路言論自由恐將受限，過去因為機房設置在學校或是定位為台灣學術網路論壇最有名的台大PTT，是否會就此失去學術網路論壇的保護傘而受制於NCC，將是接下來民進黨是否管制網路的重要指標。

而在行為自由部分，撇開其他層面，光是在兩岸交流部分，民進黨透過「國安五法」等法律手段從心理威嚇民眾。兩年來不僅判刑確定者寥寥可數，連2020選前大肆用媒體扣上共諜帽子的向心夫婦都因罪證不足而「不起訴」。但法令對民眾的心理威嚇以大於實質意義，根本性的限制民眾行為自由！

綜合以上三點，民進黨透過行政、立法等手段逐漸遂行其綠色威權的事實，對照其一直否定的共產政權、蔣中正威權統治，現在看來豈不諷刺？而披著民主外衣的新威權，又豈能被民眾所接受？

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