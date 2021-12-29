經濟部回應中央大學梁啟源教授「今年缺電已很嚴重了，明年限電幾乎沒辦法避免」的質疑，強調「目前長期電源開發方案已規劃到2027年，從今年到2027年新增機組比除役多，其中燃氣機組即淨增加約1450萬瓩，高於核能2025年前除役的387萬瓩」。如果事實真的如經濟部講得如此輕鬆簡單，梁教授這個真博士是不是太歇斯底里了。

經濟部說詞的依據是能源局108/109年全國電力資供需報告，數字沒錯，但避重就輕，隱瞞事實，誤導民眾。經濟部沒說的是，111年到116年規劃退役(或停機)的燃油、燃煤、與燃氣機組共677.2萬瓩；包括燃油100萬瓩 (協和#3#4)，燃氣187.2萬瓩 （大林#5、通霄#4#5、大潭#7)，燃煤390萬千瓦 (興達#1~#4，麥寮#1~#3);加上核能4部機組，共減少1064.4萬瓩。2027年底累計新建的燃氣機組只比退役的機組多385.6萬瓩。值得一提的是，爭議最大的台中火力2號與3號機並不在除役的清單中，政府吃定台中市了。

新增機組中，預定於113年6月~116年6月供電4座共490萬瓩準備由民間興建，113年要上線的機組，目前招標作業尚未完成，4 部機組的廠址都尚未定，換句話說連環評都沒展開。預定由台電興建，於116年6月商轉的協和新#1的計劃尚未完成核定程序。經濟部可以保證這些機組都如期供電嗎?就算奇蹟出現，所有興建計劃都能如期完工，系統可以增加385.6萬千瓦的可調控電力，等同於110年到117年的裝置容量年均成長僅為1.1%，這足以驅動台灣的經濟發展嗎?想想護國神山台積電與其供應鍵擴廠的用電成長，我們能因應嗎？

就算天然氣電廠都蓋好了，天然氣從哪兒來! 依據經濟部2016年5月的供氣簡報資料，依據經濟部2016年5月的供氣簡報資料，預估113年台灣兩座天然氣接收站的使用率為118%；114年三接部分完工，可提供150萬噸天然氣，接收站使用率為113%；115年三接完工，可再增加150萬噸，設施使用率為106%。經濟說，三接外推，供氣日要延後兩年半，114與115年設施使用率分別為122%與121%。

根據原規劃，天然氣供氣設施不足的狀況要到116年才能改善，但該年要完成另外三座接收站，總量為555萬噸，中油州際接收應為永安接收站(一接)的擴建；台電公司的協和接收站(4接)，環評尚未通過；台電台中港接收站(五接)的二階環評初審卡關，環團提出證據，有高達95%的白海豚個體皆迴游於開發範圍，要求須針對白海豚保育提出具體對策，開發單位確保施工、營運期間避免白海豚進入船池，「要有合理的作為，才能讓牠轉彎」。這三個天然氣接收設施能準時完工嗎？台灣天然氣設施經年累月超載運轉，就沒人擔心安全嗎？

台灣是孤立的電網，暴虎馮河的興建再生能源，沒有足夠的儲電設施，而可調接電力的裝置容量增加輻度又跟不上時，貿然廢核就是將台灣的供電系統一步步地帶入泥沼，夏日沒風沒陽光的晚上會缺電；冬日白天再生能源發電量過高，受限於電網穩定的要求，無法完全使用，必須棄電；太陽下山，可調控電力無法及時升載又會缺電。

執政黨錯誤的能源政策已將台灣電力系統帶入泥沼，能源局心知肚明，未來只能繼續使用原來預定退役的興達電廠4部與麥寮3部高汙染低效率的燃煤機組，犧牲中南部居民的肺，還將大把的鈔票塞進台塑的口袋。

2018年，以核養綠公投通過，是避免台灣電力系統陷入泥淖的契機，但民進黨不以蒼生為重，一切為選舉的思維模式，將台灣帶入目前的險境。12/18日核四商轉公投未通過，喪失了另一個契機。為了讓台灣電力系統早日脫離缺電限電的泥淖，開始規劃現有核電廠延役吧!對未來數年的缺電限電，緩不濟急，但從減碳排、穩定供電、與平穩電價的角度來看，亡羊補牢，猶未遲也。（作者為國立清華大學原科院院長）

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