中國駐美大使秦剛接受美媒專訪時說，「如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制台獨，給和平一個機會，讓和平勝出」；無獨有偶，大陸台研會長汪毅夫近期撰文提到「民進黨不是鐵板一塊」，有意將「頑固的台獨分子」區隔出來表述。大陸兩大系統不約而同釋放緩解兩岸緊張關係的信號，民進黨政府別充耳不聞。

中國戰狼外交態度放軟，秦剛「讓和平勝出」一席話，為中美對抗降溫，也為中美競爭、合作方面，創造了機會，對於此刻為美國通膨、美債壓力焦頭爛額的拜登政府，無疑是遞出橄欖枝，這當然也與美國主辦民主峰會期間，「技術性」卡掉台灣代表唐鳳畫面的突發狀況有關，美中台三方「心中有條紅線」盡在不言中。

全國台灣研究會會長汪毅夫撰文也就顯得更不尋常，中共涉台系統治絲益棼，汪毅夫此刻發聲，有意為前陣子國台辦「頑固的台獨分子」起了再定義的作用，汪毅夫是台籍的大陸知台派要角，2020年底剛接任全國台研會長戴秉國位子，時逢《環球時報》年會論壇「武統」聲浪高峰，汪毅夫當時重話「絕對不能容忍全面妄議中央對台大政方針、全盤否定對台工作成績」這適時一句「不得妄議中央」，可謂代表來自中國官方最高層的態度，的確也讓中共內部武統聲音戛然而止。

總統蔡英文上任後避談統獨之爭，雖然讓獨派團體很不爽，取而代之的「中華民國台灣」、「抗中保台」，效果卻意外得好，打得國民黨進退失據，但小英總統心裡清楚，聯美抗中牌不是萬靈丹，民進黨執政糟糕透了，若不是坐享國民黨的ECFA經濟紅利，新冠疫情衝擊之下，難保老百姓的苦日子還會持續多久。

珍惜兩岸和平的契機刻不容緩，和平的橄欖枝近在眼前，小英可別裝睡了。

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