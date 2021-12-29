臉書於今年（2021年）10月中宣布，計畫在未來5年於歐盟境內雇用1萬人來建立「元宇宙」（metaverse），並於10月底將矽谷巨頭 Facebook 改名為 Meta。臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）之前就曾表示過打算將這家社群媒體巨頭轉型為「元宇宙公司」。

智庫機構 TrendForce 於今年12月17日舉辦「數位平行世界元宇宙商機研討會」，邀請微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）和未來市（XRSPACE）等產業核心玩家，共同分享他們腦中的元宇宙產業藍圖。許多科技巨頭都有類似的野心。受歡迎的電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）背後的開發公司Epic Games的老闆蒂姆斯維尼 （Tim Sweeney），也曾說過他的目標是「建立一個類似科幻小說中元宇宙的東西」。今年4月，美國晶片製造商輝達的老闆黃仁勳告訴《時代》雜誌，他想創造出「一個相當於我們世界數位雙胞胎的虛擬世界」。元宇宙究竟是什麼東西，又如何能被「建造」出來？

元宇宙是今年下半年最火熱的關鍵字之一，一方面來自於它的玄之又玄，一方面則是因為產業潛力十足。事實上，元宇宙的概念並不新穎，其中包括 Microsoft、Facebook和 HTC等企業，早就在多年前開始布局 Mixed Reality 混合實境。在虛擬世界的基礎上，再添加數位內容創作，基本上就是元宇宙的概念。

美國銀行（Bank of America）也非常看好元宇宙的未來發展，於今年11月29日將元宇宙列為對人類生活可能有革命性影響的14項科技之一，例如：人工智慧（Artificial intelligence，AI）及機器學習技術（machine learning technology）、機器人（Robotics）等。美國銀行公布的報告說：「元宇宙將有無數個虛擬世界互相聯結而組成，和我們的現實世界也緊密聯結。還有，元宇宙將成為穩固的經濟模式，涵蓋工作和娛樂休閒，發展已久的各種產業和市場，例如，金融銀行業、零售、教育、衛生，甚至是成人娛樂等領域，都將出現變化。」

許多科技領域發展的先驅及現任谷歌（GOOGLE）工程總監庫茨魏爾（Raymond Kurzweil）在虛擬實境大膽預測，至2030年人們花在元宇宙的時間將超過活在真實世界的時間。

不僅在上述提到的企業，連韓國娛樂圈的三大經紀公司（YG、SM和JYP）也陸續在規劃進軍元宇宙。不論是生技、電動車或新創等各方面的產業都在規劃元宇宙的未來市場，未來元宇宙勢必是一個重要的新興產業。

依據科技新報Chen Kobe的說法儘管對元宇宙有多種美好的想像，但距離那樣的世界還有很長一段等待時間，通訊環境因現今的資訊安全方面還存在疑慮，如何創造更安全的通訊平台，是未來可以努力的方向。

換言之，未來 10 年之內，元宇宙產業將會正式展開如同軍備競賽一樣的對抗，從眼鏡的鏡片，到連線的晶片，再到資訊安全與通訊方式，所有的細節都如同宇宙初開一樣，在蠻荒中探索，在未知中成長。

（作者為世新大學經濟所碩士生、世新產業經濟研究室成員）

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