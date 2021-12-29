倉促修改《地制法》，讓新竹縣市可以合併升格，從頭到尾都是一場為林智堅量身定做的鬧劇。現在，林智堅已宣布不參選合併升格後的大新竹市長，「英人設市」的「事」（修改地制法），再繼續演下去的意義何在，民進黨應該徹底放手，讓整齣鬧劇盡快落幕！

林智堅不參選是主動提出，還是被迫接受，老實說，一點都不重要，因為民進黨跟林智堅都已心知肚明，要在短短不到一年時間修法、提出改制計畫書、完成選區劃分及公布等，然後趕上2022年底選舉，幾乎已確定破局，如果再繼續硬幹下去，只會更難看。

所以，林智堅明哲保身先跑了，並說得很好聽，他是修法的絆腳石，移走後，希望朝野政黨儘速修法，完成竹竹合併升格的目標。整件事情一開始就是因人設事、量身定做，現在人跑了，朝野政黨根本沒有必要繼續配合演下去。

在台灣特殊的政治結構及媒體生態下，新竹縣市合併升格被林智堅講得多麼急迫、多麼重要，加上民進黨及林智堅從不溝通，很多關鍵問題都無法理性討論，也登不上媒體版面，一般民眾不僅無從得知，還被特定政黨及人士不斷洗腦及催眠，這是台灣的悲哀！

很多民眾並不知道，就算縣市合併升格為直轄市，但受限於現行《地制法》及《財劃法》的規定，不僅錢可能不會增加，自行負擔的錢還會大幅增加，形成入不敷出的窘境。譬如，《地制法》第87之3條規定，當縣市合併升格為直轄市時，其他直轄市及縣市所受統籌分配稅款及補助款之總額，不得少於該直轄市改制前。意即，即便有新增加的直轄市，原本的直轄市及各縣市，都具有「財源不能減少」的保障，當年五都升格時，台北市與高雄市也受到此保障。

以新竹縣市合併升格為例，現行兩縣市的統籌分配稅款總和約112億元（竹縣45.19億元、竹市53.02億元、鄉鎮市14.06億元），若以升格為直轄市後的設算表計算，約可獲得184億元，表面上可增加72億元。但是，依照前開《地制法》保障現有直轄市及各縣市財源不能減少之規定，新竹縣市在合併升格後數年內，普通統籌分配稅款可能都不會增加。

更棘手的是，當身分改為直轄市後，不僅人事成本將大幅增加，過去中央會補助縣市的項目，譬如一般道路養護費用將取消，優惠存款利息及舊制退休金補助，也可能因為財力分級改變，補助金額大幅降低。這些關鍵的事情，身為新竹縣市合併升格的倡議者林智堅，一項都沒有提出來，只是一直向民眾灌迷湯，說新竹縣市合併升格後會有多好。

所以，自始至終新竹縣市合併升格，根本就是個假議題，唯一的目的就是讓林智堅可以繼續參選。相反地，真正要改變新竹縣、市繳稅多、分配少的不公平待遇，就是要修改近23年未改的《財劃法》，讓直轄市及縣市公式劃一。

如今，身為鬧劇主角的林智堅跑了，朝野政黨與有關部會，應該回歸正軌，就國土規劃、行政區劃、財政收支劃分等關鍵問題溝通討論，進而提出修法方案，這才是真正落實縣市平權的正途。

（作者為政治觀察者）

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