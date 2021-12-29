中共軍機繞台是軍事行為，延續ECFA是經濟行為，乍看之下不一樣，但在本質上是一樣的：這兩個行為都與大陸想統一台灣有關。

延續ECFA的訊息量很大：第一，大陸不想採取「窮台」政策。第二，從自由貿易的觀點來看，大陸經濟循環需要更多的經濟體參與，美中兩國誰的經濟體量越大，誰的實力越強，如果大陸連台灣都推出去不要，未來怎麼實現均衡的統一呢？第三，延續ECFA表示在短期之內，中共不會對台動武。

既然在短期之內中共不會對台動武，那麼軍機繞台又是怎麼回事兒？這要從國台辦出台「台獨頑固分子清單」來看。這份清單非常明確的把台獨政客和廣大的台灣人民一刀切割，如今台灣之所以朝著獨立的方向走不是台灣人民的錯，而是台獨政客的謬誤領導。

過去國民黨有人要求解放軍撤出部署在沿海的導彈部隊，中共沒有同意，考慮的就是台獨勢力，這些軍事力量的存在是為以後震懾台獨政客。對多數的台灣人而言，儘管對解放軍軍機繞台無感、甚至帶著嘲笑與謾駡的口吻，許多學者也認為這是消耗戰、麻痹戰，但心理戰的打擊效果不大。

但我們要知道，中共壓根就不想與台灣人民為敵，大陸把台灣人民當作同胞來看待、更需要台灣的經濟。中共真正的敵人是台獨頑固份子。看到這裡我們就明白了，為何台灣人對於軍機繞台無感、而台獨政客與軍方十分緊張的原因。

事實上，台灣人無需感到緊張與不安，因為解放軍炮火不是針對我們的，而是震懾台獨政客的。國防部每天幻想的巷戰和刺刀肉搏戰，自然也不會發生。相反的，我們應該為台灣經濟能夠融入更多的循環之中，——無論是美國或中國或歐洲的經濟循環——，而感到慶幸。

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