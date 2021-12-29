中央大學經濟發展研究中心日前公布2021年12月的「消費者信心指數」，較上個月又下滑了0.31點。在調查的六項分項指標當中，下降幅度最多的是「未來半年家庭經濟狀況」，其次是「未來半年國內就業狀況」，接著是「未來半年國內物價水準」。

民眾對上述三項分項指標的信心指數下滑，就代表對未來半年的家庭經濟、國內就業以及物價水準，普遍抱持悲觀態度，物價持續上漲、家中開銷依舊沉重。另外調查中的「未來半年購買耐久性財貨時機」及「購買房地產時機」的指數也顯示，民眾都預期未來房市及房價看漲。

而這股房地產的漲價風潮，也已經從房價居高不下的雙北都會區，往中南部擴散。根據業者統計，2021年房市漲幅最兇的，就是宣布即將有台積電進駐設廠的台南及高雄。因為大新竹合併的消息，新竹的房價也跟著上漲。甚至連六都以外的縣市房價，竟也出現了漲價潮。而且不只新建案的價格在漲，土地標售的價格也接連創下天價新高。

許多學者已將矛頭指向政府，認為近年就是因為中央和地方政府為了挹注財庫，在全台各地標售多筆高價土地。再加上不肖業者從中操作地價，最後建商因為土地成本高漲的考量，也不得不以更高的價格賣出成屋。等於政府一邊對外說要打房，另一邊則是大賣土地，致使房地產價格越墊越高。

而在通膨壓力之下，許多有錢人為了讓資產保值，就很有可能買進不動產，或者有些民眾是看到房價不斷上漲，出於恐懼心理就硬著頭皮買下去，這些情況都有可能助長房地產的價格不斷上漲。就算政府祭出貸款成數限制和利率上升等手段，但手上有熱錢無處去的有錢人，可能直接就用現金買房，反而是一般需要貸款才能買房住的年輕小資族，又被政府綁手綁腳。

而且預期到未來會漲價，而改變一般民眾行為的現象，可不只出現在房市。近期就有聽聞幾家參與新北市政府社會局「愛心大平台」計畫，提供愛心待用餐點的店家，趁著歲末年終這一段時間，就乾脆聯絡當地的鄰里長，一次性地舉辦招待清寒人士用餐活動，趕快將原本要提供的愛心餐份額用掉。一方面也是讓鄰里長有盡到照顧當地清寒民眾的責任，另一方面則是趁著下一波原物料漲價之前，盡快消化掉這些不收費餐點的額度。

然而如此一來，倘若年後物價持續上漲，導致更多中底層弱勢民眾的生活需要協助，但這些店家都已自身難保，又要怎麼提供協助？儼然成為了從上而下，影響整個社會民生的問題。

從房價與物價雙漲的影響可以看出，台灣現在的問題，絕對不是患寡，而是患不均。然而面對這樣迫切的社會經濟問題，政府是否有可能提出更有效的解決辦法？

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※