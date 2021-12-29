偶像歌手王力宏婚變，遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料與連番指控，震撼海內外華人圈，議題熱度連燒大半個月，王力宏過往的言行舉止也被翻出來放大檢視，連周遭好友、相關或不相關的藝人都被捲入。相比之下，政治性的四項公投、台中二選區立委補選、竹竹合併及總預算逕付二讀等政治事件的關注度，全被王力宏甩得遠遠。

官員喪私德 民欲哭無淚

王力宏事件已暫告一段落，激情稍微冷卻之後，更值得反思的是，王力宏的形象知名度、受到大眾喜好的程度，以及整個婚變事件發展的反差性、戲劇性，比起很多政治人物或具有公職、公權力的官員所爆發的緋聞，顯然更有吸引力與震撼力，但同屬公眾人物的「家務事」、或者是所謂的「私德」問題，其間的差別何在？又應該被社會大眾、媒體輿論「監督」到什麼程度？

前高雄縣長楊秋興在臉書發文，有別於一般大眾窺私獵奇的慣性，他希望大家「放過王力宏」，並稱據他所知，有緋聞的立委高達8、9成，社會對政治人物的要求應該更高才對。楊秋興的說法是否誇張，見仁見智，但以最近出事的衛福部來說，醫福會執行長王必勝、健保署長李伯璋連續傳出婚外情、不倫戀，雖然輿論痛加質疑批判，但蔡政府卻都置之不理，或者輕描淡寫一筆帶過，這不正是當今政壇道德淪落，執政當局縱容，而使後來者無所懼、更無所忌所致？比起王力宏因犯下大錯而下場淒慘，前述官員依舊不動如山、好官我自為之，怎不令王力宏深覺不公？社會大眾欲哭無淚！

八卦心理，人皆有之，光鮮亮麗、俊男美女的藝人題材，更是八卦中的八卦，也是民眾茶餘飯後議論的話題，但王必勝、李伯璋這些高官相繼爆出婚外情，其長官陳時中依然力挺，民進黨也帶風向讓媒體往「八卦」方向發展，塑造「私德與公益無關」的印象。

問題是，王必勝利用社會對公職人員與醫師的尊崇心，來滿足自己的慾望，他不僅外遇而且育有一女，更公開同進同出，絲毫不顧原配的感受；被踢爆婚外情後，先是說謊否認，最後才不清不楚地道歉。而王必勝擔任疫情指揮中心要職，決策必須基於公共利益的需要，私德問題當然重要。

輕放王必勝 公審顏寬恒

緊接著，健保署長李伯璋被爆與他自稱「乾女兒」的年輕女子十指緊扣，他說妻子不知情，並自稱「問心無愧」。此種反應，不僅顛覆大家對「羞愧」的認知，面對媒體追問，竟強調自己對健保改革業務最清楚，「不要把我趕下來」，貪戀權位心態暴露無遺，為官風骨蕩然無存！

陳時中被媒體追問，部內官員頻頻成為緋聞新聞主角，會不會擔心影響衛福部形象時，雖坦承鬧新聞不是一件好事情，但卻說「外界也不用過度渲染，衛福部仍以公務為重，相關官員們也深具專業。」說到底，後面講的才是心裡的話，「小三歸小三，工作歸工作」，犯錯出事的官員不會究責處分、不會撤職下台，試問這不是包庇寵溺，什麼才是！

再以中二選區立委補選，國民黨籍候選人顏寬恒遭到7個綠媒政論節目連續1個多月，照三餐攻擊、抹黑而向NCC舉報不公為例，主委陳耀祥竟以王力宏婚變比擬，表示新聞台怎麼選擇新聞題材，NCC原則上不會介入。姑且不論中二選區的補選議題是公眾利益，關乎選區民眾選擇，不該相提並論，這也與去年NCC不准中天新聞台換照，理由是中天報導特定人物過高的狀況，完全自相矛盾。娛樂新聞跟政論節目意圖使人不當選，能是一樣的嗎？拿王力宏類比顏寬恒，根本不倫不類，不是無知，就是睜眼說瞎話，擺明了就是為綠媒護航、為政治服務。

這就是當前民進黨主政下的「官場現形記」、「媒體變形記」，顏色對了，聽話服從最重要，即使犯了錯，只要是自己人、好用的人，雙重標準可以為你開脫，再不行，綠媒網軍也能操作改變，塑造扭曲的道德觀與是非觀。於是乎，藝人的私德問題固然遭到了超乎比例的公審，政治人物與官員的「私德」反而沒有得到應有的監督，淪為一般的八卦笑談。如此公私混淆，輕重是非不明，這就是現在政治操控媒體、社會認知扭曲的悲哀！