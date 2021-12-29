2021即將過去，未來1年兩岸關係將原地踏步、持續倒退，或出現轉機？中共明年將舉行二十大，內外政策都以「穩」為先，對台政策很難放開手腳。不過，自2016年民進黨執政至今，兩岸關係不斷倒退，從兩岸人民福祉角度，新的一年應該有所作為。

消極維穩兩岸關係倒退

過去6年來，兩岸關係倒退，並非單方面因素所造成，也不需要相互責怪。大陸堅持以九二共識為底線，蔡政府不願接受，兩岸協商合作就此斷線，但雙方仍能採取「消極維穩」策略，台灣謹守《中華民國憲法》底線，大陸期待蔡政府填完「未完成的試卷」避免失控，但難免逐漸變味。隨著蔡政府對內去中國化、對外親美反中，大陸因而強化反獨操作，蔡政府又解讀為「武力攻台準備」，加強「不對稱戰力」，並向美國戰略利益傾斜。結果，台灣真的成為中美新冷戰最前線，台海淪為全球最危險「火藥桶」。

北京一度相信，只要國民黨重新執政，兩岸關係就可以恢復，因而延續了很多馬政府8年的做法，例如惠台政策資源向藍營地方縣市傾斜、維持與泛藍陣營交流互動等，同時對民進黨採取「一刀切」政策，試圖將「打擊民進黨聲望」與「爭取台灣民眾好感」結合起來。但事實證明，即便台灣民眾對民進黨再不滿，也未對國民黨有所期待，更因為民進黨「反中保台」的操作，部分民眾開始對大陸產生敵意。「融合發展」政策只有常住大陸的台灣民眾有感。

在「消極維穩」思維下，民進黨政府藉助美日等國際力量支持，與大陸形成「恐怖平衡」，雖守住修憲、公投等法理台獨底線，避免觸犯對岸《反分裂法》而招致武統，但對內推動文化去中國、反中、緩獨等操作，大陸卻一籌莫展。大陸不願面對民進黨，希望國民黨再度執政，卻陷入「希望愈大、失望愈大」惡性循環，2020大選國民黨慘敗，北京內部出現檢討和平發展路線的聲音，對如何化解台灣內部反中民意、如何在疫情和政治對抗影響下恢復兩岸交流，似乎還沒找到妥適的方法。

蔡總統施政追求一致性、穩定性，這是她鮮明的政治性格，而致力於社會共同富裕、公平分配、管控中美對抗風險的習近平，也需要穩定的兩岸關係，「維穩」是兩岸執政者的共識。蔡政府不會貿然實現法理台獨，拜登政府不會承認台灣是主權國家，但會支持台灣治權的獨立，大陸對台紅線暫時安全無虞前提下，兩岸關係若要有轉機，就需要陸方積極作為。中共六中全會《歷史決議》已重新確認兩岸和平發展路線，給對台政策轉向「積極維穩」提供了難得契機。

積極維穩推進心靈契合

首要，大陸需面對民進黨以及背後的支持者，直接與他們溝通對話。大陸涉台智囊汪毅夫近期撰文認為「民進黨並非鐵板一塊」，台灣真正的「台獨」其實非常少，多數人只是不願意接受大陸統治，大陸需要有長期的策略，讓台灣民眾解除心防。一方面大陸需要建立直接和台灣民眾溝通的機制，讓台灣感受到大陸的善意，二方面，2035年達到均富的中等高所得國家目標若能實現，兩岸走向心靈契合應不是難事。

馬政府時期，大陸曾與民進黨派系、地方首長、學者有過不少互動，累積了許多善意和成果，隨著這6年「斷絕往來」已逐漸折損，這部分能否重新建立、有序恢復，需要陸方認真思考。這又回到了紅綠之間長期糾結的九二共識問題。九二共識及其背後的一中原則，究竟是不是兩岸協商的前提？

九二共識本是具有高度戰略智慧的兩岸共識，但在長期人為操作之下已「國共化」，國民黨的社會認同度未見改善，重返執政似乎遙遙無期，九二共識的價值逐漸磨損。而大陸治國理念已進入「新時代」，以國共關係引領兩岸關係的「舊模式」也需要轉變，如何直接面對台灣人民，包括不認同國民黨的民意溝通對話，尋求兩岸共識的「新形態」，將決定兩岸關係能否走出新局，進入可長可久的和平發展新階段，兩岸新共識如何形成，應是2022年重要課題。