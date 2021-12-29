四大公投民進黨KO國民黨，外媒普遍認定是對蔡英文總統的信任投票，也是民進黨明年縣市長選舉前的一大勝利。民進黨享受成果並頻頻出招，反觀最大在野黨國民黨主席朱立倫，既端不出牛肉，也毫無議題主導能力，精算師的盲點原形畢露。

四大公投案中，「反萊豬」及「公投綁大選」都是國民黨提出，公投前的民調，同意「反萊豬」遠高於不同意者，是國民黨最有把握、最容易過關的公投案。可惜朱立倫沒有掌握先機、也無法團結全黨一心，任由民進黨動用府院行政資源下鄉「助講」，全面扭轉局勢。

當民進黨上下一致，「四個不同意，台灣更有力」喊得震天價響，國民黨內部沒取得共識，只能高喊「四個都同意，台灣更美麗」，說服力遠不如民進黨。當然，這次公投的關鍵因素在於投票率過低，甚至有人根本不知道有公投這回事，也就是「公投和大選脫鉤」所致。

然而，朱立倫選過總統、當過黨主席，這次回鍋選上黨主席，不少黨員憂心國民黨若再由他掌舵，2024大選必無翻轉機會。從這次四大公投案選舉結果，恐怕不必等到2024，明年縣市長九合一選舉，國民黨原本大好的選情都已堪憂，民進黨已不斷拋出林智堅棄選大新竹市長等話題，主導所有議題，國民黨依然只能被動接招。

種種跡象顯示，朱立倫已退流行且沒招了，這也是為何最近一份民調顯示，新北市長侯友宜拿下好感度第一，朱立倫在幾個主要政治人物中墊底。國民黨由這樣的精算師領軍，民進黨選仗愈來愈好打。看來朱立倫如果不能在公投後團結黨內，重振士氣，並領導議題，恐怕明年的選舉要跟著滑鐵盧了。