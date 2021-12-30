美國出面干預國共內戰，是總統杜魯門於1945年12月15日發表對華政策聲明，要點為：

一、中國國民政府與中共及其他政見不合之軍隊，應協商停止敵對行動。

二、召開全國主要政黨代表會議，以解決內爭，促成中國之統一。

三、當此種方針向和平前進之際，則美國政府在合理條件下，對中國所提出之貸款，予以考慮。

為執行上項政策，特派馬歇爾將軍為特使，赴華調停國共爭端。馬是接替原駐華大使赫爾利之職務。此一變動，早在11月28日蔣介石閱報得悉赫氏突然辭職，而由馬氏繼任。蔣至感失望，認為「赫爾利突然辭職，如失我左右手，其繼任者為馬歇爾將軍，將來結果如何，尚不可知。」足證美之此一措施，事先並未告知中國，徵求中國之意見也。

杜魯門之聲明，顯然有干涉中國內政之嫌。據駐美大使魏道明之了解，謂杜之聲明，原擬力求明朗；但其初稿經國務院簽註時，頗有增改，故其措詞不少含糊之處，語氣亦嫌有未當，所以應付內部也。至杜指示馬歇爾之方針，為支持國民政府，安定內部，中共武力，應併入國軍，調解黨的糾紛，中共參政，援助中國復興等。

馬之使華，其對中國影響如何？此為蔣介石所深切關注之問題。據加拿大駐華大使歐德倫將軍（Victor W. Odlum）在美宣告馬之使華當日，密告陶希聖，陶即轉告蔣說：

馬歇爾將軍為史迪威將軍至友，赫爾利將軍於史氏被撤後使華，及魏德邁將軍繼任中國戰區參謀長，皆違馬氏之願。此次使華，其對國府與中共問題，必一變赫氏作法。

駐美大使魏道明的報告，則甚樂觀，認為對政府有利。報告云：

昨日（28日）杜魯門總統召馬歇爾及國務卿（貝爾納斯）會談對我政策，並有李海上將在座，內容如下：杜總統對馬歇爾指示，謂美對我政策，須為百分之百支持鈞座（蔣）及我政府。國務卿表示：恐此立場難得輿論擁護，不易維持。總統謂：輿論有為製造者，君（貝）其指製造之輿論乎（指袒共宣傳）。今日美在世界，只有中國為最忠實之友，蘇俄現在威脅世界和平，而英則惟求自利，已改變合作態度。惟鈞座對美從未違背諾言，在戰爭困難時期，且能拒絕敵人謀和引誘，尤為難得。總統謂：伊為單純平民出身，當可了解美人民之真情維護云。總統並以局勢嚴重，囑馬歇爾將軍即速起程。

蘇既袒共亂華，杜則表示「百分之百」支持蔣氏，蔣之唯美是從，乃為最有利之途徑也。因即電馬表示歡迎。蔣對於美總統對華政策之聲明，認為「尚持大體，其不為共黨之妄念陰謀所算，自於我國有益也。乃約馬歇爾在南京相晤。」

馬氏於12月18日到達上海，21日到南京與蔣會晤。蔣記兩人談話的結論如下：

一、杜魯門總統援助我中央之意甚切，但其必須聽取議會與民眾之輿情。

二、望我中央對中共愈謙，即於中央愈為有利，即杜之政策亦易實現。

三、彼須先到渝，聽取中共與各方意見後，方肯表示意見。極力採取客觀態度，甚恐被人包圍。對中共不易就範之一點。特具戒心。

1946年01月政治協商會議場中之蔣主席（蔣中正、蔣介石），左為政府代表孫科、吳鐵城、陳布雷、陳立夫。（中時報系檔案照片）

國民黨CC派首領陳立夫在此之前，認為：「國共間問題，宜直接商諸蘇聯，反易解決。若由美國出面居間，使蘇面子過不去，徒增阻礙。」鑒於後來事實之印證，陳氏之言，不無先見之明。蔣之親美而遠蘇的心理，似乎牢不可破。其對蔣經國赴莫斯科見史達林的任務，由原來規定的商談中蘇關係之「根本問題」，因馬歇爾之到來，一變而為「在疏通感情，減少蘇聯對國民黨之疑慮，不作具體談判。對於中共問題，說明蔣先生之政策與態度」。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】