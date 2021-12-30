中國軍事實力可能趕超美國嗎？這或許是個假議題。美國軍事實力強大，現役11艘航母、60多艘核潛艦、1萬多架戰機，軍事資產遠遠超過中國。中國經濟實力強，全球各大經濟智庫估計約在2028到2032年間可望超越美國；但迄今為止，還沒有任何戰略或軍事智庫發表研究報告，認為中國的軍事實力可能趕超美國。

不過，不久前美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）在「Defense One」網站發文，指出中國反介入/區域拒止（A2/AD）能力已擴展到第二島鏈，國防預算也朝向與美國平起平坐的方向邁進，華盛頓應認知美國已喪失主導優勢，應擬定更富想像力的戰略以為應對。這顯示了某種程度的憂慮。

軍事實力比較的「經濟學」觀點

艾利森是非常著名的重量級學者，曾任職雷根總統的國防特別顧問，也是拜登總統的外交政策顧問。他的「修昔底德陷阱」（Thucydides' s Trap）強調美、中競爭要避免戰爭的論述受到高度重視，是「拜習會」視訊中拜登強調要建立競爭「護欄」的理論基礎。這位備受尊敬的學者應不會危言聳聽。

事實上，近年來美軍高層已有多次提出類似說法。例如參謀首長聯席會議副主席海騰（John Hyten）以「震驚」（stunning）形容中國軍力增強的速度，空軍部長肯德爾（Frank Kendall）承認美、中正在進行高超音速武器的軍備競賽，太空軍副司令湯普森（David Thompson）則指出中國太空戰力「迎頭趕上非常之快」，強調美國如果不調整應變，到2030年就會憂心忡忡。

雖然這些美軍將領的國會證詞往往被解讀為因要求增加國防預算，而誇大中國的軍事實力，但他們的呼籲是有效果的。拜登政府原本擬訂2022財年的國防預算為7150億美元，向國會提交時已增加到7529億美元，而國會審議時再加碼250億美元到7779億美元，創歷史新高。

這表示美國的將軍們已經說服政客：中國軍事趕超的威脅是真的，必須要重視，即便仍有許多人不以為然。

對這個爭議性議題，經濟學的觀點或許可以提供另一種思考方式。美國的經濟規模（GDP）比中國高，這是「存量」的概念；但中國GDP增長率比美國高，則是「增量」的概念。中國經濟增長速度比美國快，是全球經濟智庫認為中國經濟可望超越美國的原因。

同樣的道理，美國軍事資產「存量」雖然遠大於中國，但中國的「增量」卻大於美國。中國軍力增長速度已讓美軍高層感到「震驚」，如果情況不改善，在2035到2050年間，中國軍事實力確實有機會趕超美國。

然而，美國的國防預算一向是中國的3、4倍，中國的軍事「增量」怎麼可能高過美國？這個忽略其他面向的觀察也正是讓美軍高層「震驚」的原因。傳統觀察者有「匯率」迷思，透過匯率比較美、中國防經費，而忽略了雙方貨幣「購買力」其實是不對等的。

國防經費比較的「匯率」迷思

從最新數據來看：中國2021年國防預算為1.35兆元人民幣，以1美元兌6.5人民幣匯率換算為2077億美金，相較美國2022財年的7779億美元，美國軍費約為中國的3.7倍。

不過僅觀察總額無法釐清全貌，還要看分項。推動軍事實力增長的關鍵是軍事投資，不是預算總額。

中國國防預算區分為人員生活費、訓練維持費、裝備費等三大項。裝備費就是用於武器研發與採購的經費。2010年前，這三項預算分配基本相當，各約佔三分之一，人事費有時還略高於裝備費。這幾年則裝備費猛增，已占4成以上，2021年約852億美金。

美國國防預算編制方式和中國不同，大項區分為國防部基本開支、海外應急行動，以及撥給能源部（核打擊武力）、國土防衛部等機構的支出。海外應急行動講白了就是戰費。列為基本開支的6903億美元，才相當於不打仗、無核武國家的國防經費。其中武器裝備的研發、鑑定預算為1120億美元，佔總額的16%。

相較美軍僅僅研發經費就高達1120億美元，解放軍武器費包括研發與製造才852億美元，似乎相形見絀；但其實不能這麼看。首先，中國軍工發展策略強調「軍民融合」，甚至是深度融合。軍民兩用的產品，研發費用是記在民營企業帳上，即便有補貼，也不一定是防務部門買單。

其次，雙方武獲成本不同。美國造一艘軍艦的經費，中國或許可以造2艘或3艘，例如中國最新055萬噸級驅逐艦造價64億人民幣，約9.8億美元，而美國最先進的朱瓦特級驅逐艦平均造價則高達44億美元。雖然朱瓦特是因為大幅減少採購數量，共同支出平攤，單位造價才顯得那麼驚人，但美國造船工業沒落，造船費用為中國造船的數倍，則是公認事實。

因此用匯率換算比較美、中軍事投資容易失真。早期西方軍事觀察者分析中國的國防表現，總覺得與公布經費不相襯，懷疑有大量的隱藏性預算，其實是用匯率比較的結果。如果用購買力平價（PPP）換算，就會不一樣。

依據國際貨幣基金（IMF）所計算2020年的PPP，1美元購買力約等於4.2元人民幣，而不是匯率的6.5元。以此計算中國2021年國防預算應相當於3214億美元。武器費則相當於1318億美元，高於美軍研發預算的1120億。加上軍民融合的部分，中國軍事投資並不比美國低。

這解釋了中國軍事「增量」為何會比美國高的原因。另一個原因，則是受美國本身發動20年反恐戰爭的影響。20年來美國軍事科技研發過於偏重反恐而忽略了制空與制海，以致大量戰機與戰艦仍是上世紀產品。新款戰機與戰艦則不合用，被迫減少製造數量甚至提前退役。大量資本支出就如此打了水漂。美軍現在全力轉向，但要重新啟動，彌補停滯20年的空白，美國科研能力雖強但仍很吃力。再加上造船工業的弱化，何時才能扭轉軍事增量的劣勢，還有待進一步觀察。

評估軍事實力和預測戰爭勝負是兩回事。戰爭像股市或氣象一樣是個複雜現象，不能線性分析，也無法事先預測。評估中國軍事實力可能趕超的意義是關乎嚇阻。美國當前印太戰略的軍事主軸就是嚇阻，也就是憑藉強大軍事實力展現的可信嚇阻力，阻止中國在西太平洋冒險。海峽兩岸軍事失衡，是台海可能出現危機的根本原因；而美、中軍事實力的競爭，也將是影響西太平洋安全形勢的關鍵因素，必須密切注意。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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