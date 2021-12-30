清代方志在描述原住民時，偶會也提到漢番通婚，以通事為主，並不普遍。例如郁永河的《裨海紀遊》、黃叔璥的〈番俗六考〉，都曾提到漢番通婚，尤其是住在番社的漢人「通事」（具有官方授權的代理、翻譯兼中介等功能）最常娶原住民女性。不過通婚的情況不算普遍。所以「沒長山嬤」儘管已經被前述三類證據翻案，「有平埔嬤」仍是事實，只是數量有限。過去7、80年以來，台灣人漸漸不重視原籍，很多人根本已經不知道、也不在意自己是漳州、泉州、客家人，甚至不知道自己是原住民，漢人與平埔族通婚的情況，應該更加普遍。

第四，清朝以前也不能忽略。周婉窈教授歸納指出，荷蘭人時期估計漢人不到2000人，遠少於可能有10萬人的原住民；到了西元1640年，荷蘭人為了開徵人頭稅，統計數據非常詳細，當年統計漢人有3568人，到了西元1661年已經增加到2萬7500人，其中女性比較少，但是推估也有幾千人。鄭成功與鄭經父子帶來台灣大約3萬7000人，軍人大概占了7成，其他則是眷屬。1萬多名眷屬一定有未婚女性，就算只有兩成左右，也有2000人。總計來看，明鄭時期有6萬多漢人，其中女性的數目應該在數千人到1萬人之間。

前述統計數據有一點必須注意，就是荷蘭人統計的漢人人口，從西元1640年到西元1661年增加了7.7倍，短短21年，漢人當然不可能自然繁衍出這麼多人，可能的原因有二，一是大量漢人遷移來台，二是荷蘭人在台的控制土地大幅增加，把新納入土地上的原有漢人也納入了計算。

根據第一任台灣府知府蔣毓英修纂的《台灣府志》，推估明鄭時期台灣已有漢人11萬6665人；但是到了西元1685年漢人反而只剩下3萬229人，包括男子1萬6274人、婦女1萬3955人，再加上小孩，漢人數量已經接近轄下原住民大約4萬人（清廷管不到的原住民，當然沒有納入計算）。

到了嘉慶16年、西元1811年，漢人有194萬4737人；又過80多年，台灣在割讓前已有漢人254萬5731人。

一直到日治時期的明治38年、西元1905年，台灣才第一次進行人口普查，漢人有289萬486人，原住民有15萬9627人，其中熟蕃4萬6432人，生蕃11萬3195人（蕃為日本當時對原住民的稱呼）。到了西元1943年，漢人已經有591萬328人，原住民有39萬6674人，其中，熟蕃（平埔族）有6萬2119人，高砂族（山地原住民）則有16萬1961人。日治時期，漢人跟原住民都增加1倍。

日治時期的戶口調查相當認真，總督府官房調查課在昭和3年、西元1928年編成的《台灣在籍漢民族鄉貫別調查》顯示，在台漢人中，泉州人占44.8%，漳州人占35.2%，客家人占15.6%。這是非常珍貴的族群調查數據。

清朝統治台灣212年，原住民從10萬人增加到15萬人左右，平埔族占3成，如果扣除男子及兒童，平埔族女性只有4萬人，其中適婚者如以3成計，大約1萬人，就算全部嫁給漢人，也不可能讓漢人的人口在212年之內從4萬人大幅增加到255萬人，可見新增人口主要是移入，其次是漢人繁衍，至於漢原通婚，比例非常有限。這也證明不可能「沒長山嬤」。儘管「長山嬤」的人數遠遠不如長山公的人數，但是也不會太少。

漢人移入的數量在清朝大幅增加，有一個重要的歷史背景，就是中國出現人口的爆炸性增長，從康熙20年、西元1681年的人口大約有1億人，到了乾隆60年、西元1795年的人口已經超過2億人，再到道光13年、西元1833年，人口又增加1倍，已經超過了4億人（道光年間成長到4.5億人，後來發生太平天國等內亂，人口大量減少，中華民國成立時的人口大約3.4億人）。

台灣人到底有多少比例具有原住民血脈，除了文史考證，還可以結合驗DNA等科學方法。不妨多管齊下，建議多多鼓勵嚴謹的DNA研究，讓科學說話。

【未完待續】