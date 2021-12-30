竄改林秉樞維基百科資料的公路總局臨時雇員懲處出爐，竟然只記申誡一支、不解雇？再次顛覆民眾對政府養網軍惡劣的社會觀感。

喧騰一時的林秉樞家暴民進黨立委高嘉瑜案，受到全國高度關注。在一連串與民進黨政治人物關係匪淺、剪不斷、理還亂的網軍疑雲中，意外扯出林秉樞維基百科遭竄改的案外案。經查，發現IP位址來自公路總局，先前交通部公路總局沒有追根究柢，直到立院審查交通部預算時，被逼交出疑犯，終於找到竄改資料者。

坦承竄改者是台北市監理所連江監理站一名臨時人員，當事人雖然在離島馬祖上班，他的長官已調離馬祖，所以該員與連江縣政府沒有隸屬關係，因此被認為是天高皇帝遠、三不管的好差事，閒來沒事上網應該是平常最大的消遣吧！

現在東窗事發後，台灣的上級機關早就知道他是擅改資料的禍首，早一步被授意刪除所有動手腳的資料，然後靜待上級處分！沒想到，惹出驚天大案，公路總局竟然只記該員申誡一支。這種不痛不癢、不影響考績的結果，試問，交通部長王國材，這位臨時雇員有靠山嗎？當真只是臨時雇員嗎？涉及林秉樞案，怎能高高舉起、輕輕放下？莫非有鬼？

2009年新聞局駐多倫多一等秘書郭冠英以「范蘭欽」在網路發表被民進黨認為不當言論進行圍剿，最後被政府以「蓄意欺瞞、言行不檢、嚴重損害政府及公務人員聲譽」為由免職，取消月退俸。難道民進黨主政下的林秉樞網軍案，政府的臉都被丟光了，卻連個政府雇員都不敢辦、都要包庇？

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