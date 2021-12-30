隨著2022年1月9日「中二選區補選」與「林昶佐罷免案」的日期逼近，民進黨的危機感也愈來愈強。身兼民進黨主席的蔡英文總統在今（29）日該黨中常會結束後召開「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，將政壇的躁動與混亂的矛頭指向國民黨與藍營，但一切的一切，實在令人啞然失笑。

近年來台灣政壇罷免層出不窮，除了前立委黃國昌罷免案外，就是前高雄市長韓國瑜遭罷免最廣為人知。韓國瑜在市長任內尚未做出政績就想「更上層樓」，當然是其最後慘遭滑鐵盧的重要因素。然而，就政黨政治而言，選舉不外乎就是要推出最強的候選人，而對當時的國民黨來說，韓國瑜聲勢如日中天，各項民調也都遙遙領先其他黨內有意大位者，最後獲提名參選也只是水到渠成。

但當大選結束、韓國瑜準備回歸市政後，幾個所謂「公民團體」提出的罷免案不僅成案、最後還獲得高雄市民的支持，讓韓國瑜黯然下台。那時候的民進黨給出的回應，是對高雄市民的決定表示尊重與敬意，甚至還強調罷免展現了台灣民主深化的典範，為台灣民主發展史立下重要的里程碑。

親綠「公民團體」提出的罷免通過，就是台灣民主的典範；但稍晚發生的王浩宇、黃捷乃至於陳柏惟、林昶佐罷免案，可以看到的就是民進黨幾乎無一例外，千篇一律對罷免方提出攻訐，稱這些罷免都是惡質的、是社會的亂源。甚至還將這些罷免案都牽扯到「抗中保台」，反指支持罷免就是「中共同路人」、就是不愛台灣。

可以說，台灣當前的選舉罷免制度絕對有其可受公評之處，要如何修正實屬嚴肅課題。然而，民進黨這種只要不合己意就給你戴上高帽的做法，要如何說服外人，台灣是塊民主樂土？民進黨總是批評中共的「社會主義式民主」不是民主，但自己的所作所為難道不是「民選獨裁」「不自由的民主」嗎？

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