表面上還在玩什麼｢地制｣改革，結果悶不吭聲地三讀通過《行政院組織法》修正案，最快明年第一季｢數位發展部｣即將掛牌。執政黨如脫韁野馬，已經無人能收拾。酒駕撞死人不修法，選舉到了，卻趕緊將網路好手收編到自己手上。

也就是說，1450、塔綠班可以化暗為明、化零為整，正式納入第四軍——網軍，而且有了正式名稱｢數位發展部｣，旗下擁有600名正規軍，也就是網軍公務員啦！還有辦公室、領正式薪餉、三節加給、退休金。

過去躲在背後用鍵盤修理人的隱者龜，終於有了翻身機會，楊蕙如、李柏璋、丁允恭、林秉樞...等統統可以回來當職員、秘書、顧問成為正規軍了，或成為數位部的附隨組織，隨便塞個位置都行。民進黨當家最不缺的就是位子，布袋和尚說｢退後原來是向前｣，他們確實掌握了精髓。

更狠的是，立院也三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，要讓NCC新增管理網際網路方面的業務，網路新世界若不規管，問題叢生，本該納入管理，立法意旨沒錯，但是民進黨治下的NCC只是東廠而已，擺明就是要追殺已轉入網路平台的｢中天新聞｣們，對於追殺異己，民進黨從不手軟。拿鄉民納稅錢回頭修理鄉民。網路世界今後將風聲鶴唳了，不信等著瞧！

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