四項公投之後，新竹縣市合併升格議題死灰復燃，在柯建銘遊說之下，《地方制度法》只以修改一字方式逕付二讀，結果在朝野全面對抗下勉強擋住。

馬英九推動六都升格時，民進黨曾經針對《地方制度法》與財劃法造成的縣市不平權、財稅不均、六都造成城鄉差距擴大等問題提出質疑。等蔡英文當了總統，民進黨就忘了自己過去的主張，甚至只想透過修改地制法一個字取巧，為林智堅選市長鋪路，真的是換了位子就換了腦袋。

民進黨墮落，國民黨也很不爭氣。目前藍營執政縣市多，地制法造成的流弊，國民黨籍縣市長肯定感同身受，結果國民黨只有強力擋下逕付二讀，至今還提不出一個完整的地制法修正案版本。國民黨只想在政治操作上牽制民進黨，卻不用功，可見ㄧ斑。

新竹升格爭議，就是蔡英文執政後，接續馬英九政績的產物。但藍綠雙方一個不用功，一個忘記初衷，雙方只想如何維護自身的執政地盤。看來《地方制度法》的藍綠共業，這屆立院也難有突破。

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