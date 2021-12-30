高雄市針對酒駕問題提出強力執法措施，其中包括命酒駕犯至殯儀館易服社會勞動或提供義務勞務，此事勢必引發爭議。

利用殯葬設施懲處與嚇阻酒駕行為並非新鮮事，美國加州曾有法官懲處酒駕累犯到太平間清洗大體，泰國政府更以法條規定酒駕與交通累犯至醫院太平間進行社會服務。

數年前台北與台東曾經處分酒駕者到殯儀館清洗大體進出室與冰櫃，交通部曾在殯儀館針對累犯辦理道安講習，但還是無法遏止酒駕風氣。立委何志偉在台北市議員任內，曾提案以清洗遺體懲處酒駕犯，但引發社會強烈反彈。

殯葬是大事，過程中每一個環節，都應該謹慎再謹慎，殯葬環境更須嚴肅，不容一絲疏忽；以殯葬處所懲處酒駕犯是對亡者的不敬，讓生者情何以堪！

應對酒駕問題的正確方法，是透過教化讓人不欲、綿密查察使人不能，最後才是嚴刑峻法令人不敢。

殯葬業者努力改善殯葬處所環境，提升悼念祭拜流程品質，希望社會以正面觀感面對人生最後歷程，政治人物更應該懂得尊重。嚇阻酒駕者，少出餿主意吧！

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