蔡英文總統近日將其臉書大頭貼和封面照，及IG的即時動態標題都改成了「靜昶守護」。「靜」指的是代表民進黨參選台中市第二選區立委補選的林靜儀，「昶」指的是正面臨罷免的台北中正萬華區無黨籍立委林昶佐。

靜昶守護無役不與

台中補選和台北罷免案投票日都是1月9日，蔡英文把屬於她個人的社群媒體拿來為力挺林靜儀與林昶佐做宣傳，顯示她對這兩個選舉十分在意。然而，這不過是兩場個別的區域選舉，無論結果如何，除了當事人自己的政治行情起伏，對大局的影響相對有限。

也因此，在野黨對這兩個選舉都沒有使太多力，即使同樣參與台中第二選區立委補選的顏寬恒屬國民黨籍，但國民黨幾乎沒有太多投入；至於林昶佐罷免案，國民黨更是明顯「保持距離」。相形之下，蔡英文以總統之尊，卻如此關注這兩場地方單一選區的選舉，就顯得頗不尋常。

事實上，自四大公投大獲全勝後，蔡英文就一刻未閒，立刻投身各種政治操作。公投結束第二天，蔡英文馬上就召集了府院黨高層、地方首長和黨內派系代表進行會商，要求就新竹縣、市合併升格案達成共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘在隔日馬上送出《地方制度法》修正草案，目標是修法促成竹竹合併升格，趕上明年九合一大選時適用；接著，蔡英文在民進黨中常會訴求「全黨團結」、要求務必順利推動竹竹合併升格案。

新竹縣市合併升格案，涉及國土規畫與財政畫分的安排，本應從長計議，蔡英文卻強行介入，即使網路傳出「英人設市」的譏諷，她也不在乎，就是要在最短的期限內硬推竹竹合併升格。「英人設市」諧音「因人設事」，意思是蔡英文為她自己喜歡的人（指新竹市長林智堅）設立直轄市。民進黨內的不同派系對這項安排高度不滿，暗潮洶湧的壓力使得林智堅最後只能宣布不會參選竹竹合併後的第一任大新竹市長，以求平息眾怒。

照理說，此時此刻的蔡英文應該是以一種持盈保泰的姿態，安心享受四大公投全壘打的勝利果實；秉持總統的高度、以完全執政、黨政軍司法一把抓的超強執政黨黨主席身分規畫國家大政，一方面為接下來的黨內權力移轉進行合適的安排，另一方面，則是為自己在剩下來的任期打造所期待的歷史定位。

賴清德好感度竄升

然而，人們看到的蔡英文，卻汲汲營營，持續不停地為每一件大事小事全力衝刺，彷彿生怕錯過任何一個可以擴張權力的機會。為什麼蔡英文要把自己搞得這麼忙？號令全黨甚至全台誰敢不從的她，權力還不夠大嗎？能夠享有的尊榮地位和資源還不夠多嗎？

或許蔡英文的內心深處有不為人知的憂心恐懼，使她在權力的爭奪上無役不與、大小通吃。而從近日出爐的若干民調數字，或許也可推算蔡英文的心中確實存在著「最弱的一塊」，成為她權力的阿基里斯腱。

《遠見》雜誌公布的「政治明星好感度」最新民調顯示，蔡英文的好感度排名第4，除了輸給長期位居第1的侯友宜之外，連賴清德和鄭文燦都贏過蔡英文；此外，根據「美麗島電子報」在公投後進行的12月國政民調顯示，蔡英文的信任度下跌了1.6個百分點。這都透露出值得蔡英文擔心的訊號。

眾所周知，自從擔任蔡英文的副手以來，賴清德幾乎一路慘遭冷凍，公眾注意力明顯被壓抑的他，僅能抓住近期為四大公投進行宣講的機會全力表現，跟全天候掌握各種媒體加上網路的蔡英文，能見度可謂天差地別。不料，就在這有限的曝光下，賴清德居然創造出比蔡英文還要高的民眾好感度，蔡英文豈能不有所忌憚？

如果賴清德是「壓不扁的玫瑰花」，蔡英文會不會擔心跛腳提早到來、甚至害怕有朝一日權力主客易位後，她終有被清算的一天？或許正是在這樣的焦慮下，蔡英文才會在近日屢屢出現各種宛如「政治末路狂花」的舉動，連區區兩個地方補選或罷免的選舉也要御駕親征、甚至寧可犯眾怒也要強推竹竹合併升格。

為了一己之權，蔡英文早已忘了總統應有的格局與視野，不在乎如何團結國家，共同應對台海危機，不理會明年即將面對的缺電危機。「後蔡英文時期」的台灣，會被這位不遺餘力攬權的總統帶來什麼樣的混亂與危險？思之令人不寒而慄。