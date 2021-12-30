由威權走向民主，是為了要確保人民的自由。匈牙利民族詩人裴多菲‧山多爾（Petofi Sandor）的名言「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」此刻聽來彌足珍貴。其實，除了本身存在固有的價值，自由同時也是達到其他更崇高目標的不可或缺條件，譬如每個人的自我實踐。在諸多基本自由當中，又以思想自由、言論自由及媒體自由，是民主的最後一道防線。

我在1977年秋天北上念大學，一開學就在大學口排水溝上的書攤買了一本翻譯暢銷書《CIA暗殺內幕》，駭人聽聞，顛覆美國新聞處出版畫刊《今日世界》的美好呈現。立即的反應則是外國人名前後不一致，可猜想是拆給幾個人翻譯的，忍不住寫信給出版社，並投稿〈專有名詞的翻譯不可忽視〉到《愛書人》。出版者林佛兒是鄉土文學作家，客氣回函謝謝指教。

（作者提供）

那是風起雲湧的時代，黨外雜誌方興未艾。大二學期快結束之際，中壢事件的關鍵人物許信良在《長橋雜誌》撰文，把在軍事政變中被吊死的巴基斯坦總理布托描寫為殉道者，與我透過《新聞週刊》的了解大相徑庭，因此寫了一篇〈布托：一個迫害反對黨的政客〉加以反駁。此後到出國唸書前，開始偷偷投稿，透過英文報紙、週刊及外電的報導，揭露國人接觸不到的國際訊息。

5年寫10篇，不算多，畢竟能接納的地方有限，卻是未來出國念書的敲門磚。我大學是念農業經濟學，並非政治學科班出身，因此要申請到美國念政治學研究所並不簡單。碩士的指導教授很好奇，究竟怎麼寫出那些？其實，除了尚可的英文能力、鍥而不捨的精神，最大的動力是挖掘真相的大腦潔癖，無法忍受混淆是非、顛倒黑白、歪曲事實、指鹿為馬，超越我的其他價值規範。

不管是全國或地方性公投，加掛（綁）各級選舉並無高深學理。既然直接選舉是因代議民主滯礙難行，只好訴諸民意公決，而選民一般對於政策的關心遠低於選人，所以歐美國家的作法是盡量配合選舉公投。民進黨在2019年挾國會人數優勢修《公投法》強制脫鉤，援引學者的一知半解，盧列英、法、西、葡、荷丹、瑞、奧、希等國，我當下檢視各國相關法規及實務，有義務撥亂反正。

在舉行四大公投當天，有學者舊稿再投《自由時報》，指名道姓說公投綁大選為「歐美潮流」的說法謬誤，當下為文反駁不是只有丹麥一例，至少還有義大利、荷蘭及英國的公投配合地方或區域選舉。可惜，去稿石沉大海。一個媒體如果一手遮天、拒絕真相，那是箝制自由的殺手，就不知道到底是投懷送抱民進黨新威權政府的幫凶，還是以本土媒體的霸主自居厲行生殺大權？

媒體如果不能公平再現知識、不能促進理解或相互對話，相當遺憾。在過去，台灣教授協會在《自由時報》、《台灣時報》、《民眾日報》及《自立早報》有排班專欄，唯獨前者偶而會有齟齬。我多年前銜命籌辦一場中立國的學術研討會，《自由時報》次日只報導唯一反對者的意見，又不接受我的反駁，更刊日本退役軍人的看法修理；事隔多年，近日還是要訪問我談中立國，還我公道？

政府扼殺言論自由是可恨，學者甘為鷹犬是悲哀，媒體淪為側翼則是墮落。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）