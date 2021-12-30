香港網路媒體「立場新聞」昨日遭香港國安處以違反《香港國安法》為由，逮捕6位高層與董事，立場新聞旋即宣布即刻終止運作並遣散所有人員。對此，蔡英文、蘇貞昌、民進黨與陸委會等黨政高層，無意外地再次批判中共，稱其「扼殺香港民主自由」。

不論是香港蘋果日報、抑或是立場新聞，還是隨後也宣布停止運作的「香港獨媒新聞」，媒體自由報導空間的喪失、與執政者立場迥異就有招致「滅聲」的風險，這種「第四權」遭侵害的現象，在近兩年來的香港已成日常。為了統治的穩定，中共與港府一次次的出手，都以違反國安法為由「師出有名」。

「抗中保台」上癮的民進黨當然不會放過這些機會，「台灣撐香港」的聲音不絕於耳。蔡英文總統在臉書發文，遺憾看到中共撕毀「一國兩制」的承諾，與打壓箝制香港的言論自由；民進黨則表示，這證明在中共治理之下，不可能有任何自由的空間，「一國兩制」淪為政治笑話；陸委會更稱，「這不是文字獄，什麼才是文字獄」？

民進黨的批判似乎鏗鏘有力，擲地有聲。然而，君不見2020年中天新聞台才遭蔡英文政府以各種冠冕堂皇的理由「關台」，與中共一樣，蔡政府同樣高喊「依法行政」、「依法辦理」；日前，則有消息傳出，當前少數被歸類為非綠營的電視台TVBS，也在NCC評鑑過程中遭質疑有主持人政媒兩棲、政論節目播出比例過高等問題要求回覆。

然而，介入政治更深、甚至成為民進黨一大派系的三立新聞，卻似乎恣意妄為、毫無顧忌，派系大阿哥的立委王定宇與黨美女發言人緋聞傳得沸沸揚揚，家醜一句話都不提。當民進黨高呼香港媒體遭受迫害關門是迫害民主的行為，類似情況發生在台灣，卻被解讀成是守護自由民主的義舉，一切豈不矛盾？

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