高雄市壽山動物園改建總經費約5億元，由市府自籌1成，其餘向台電、中油、中鋼等國營事業分別要求捐助6000萬到8000萬不等的經費；明年年中動工的高雄市小港運動中心則由中央出資2億元，台電、中油各補助1.3億元，地方政府完全不需自籌，如此美事讓其他縣市好生羨煞，但也引來國營事業成為「提款機」與不樂之捐的爭議。

中油、台電等國營事業在設廠的縣市皆有回饋金制度。根據《經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點》，睦鄰工作應以協助地方公益活動為範圍，項目包括：教育文化、獎學金、瓦斯優待、急難救助、低收入戶生活扶助、老人及身心障礙者福利，以及其他經各事業機構視其經營特性認定之公益活動或建設。

此要點更明定，各事業機構認定的公益建設之經費、比例應逐年適度降低，就是為了防堵政治人物以地方建設之名「需索無度」。

陳其邁作為高雄市長，爭取高雄所屬的泛國營事業回饋高雄，作為地方政府建設財源，這是市長的政績。國營事業營運若有利潤，回饋社會是「履行社會責任」，也是應該，但在進行敦親睦鄰重大支出時必須嚴謹審核，避免給外界「予取予求」的負面觀感。

尤其是在回饋金以外，國營事業若要補助地方「額外建設經費」，應該每個縣市都要公平辦理，資源公平分配，避免其他縣市的「被剝奪感」，甚至群起要求比照辦理，造成國營事業的公關危機。

以台電今年「促進電力發展營運協助金」（以下簡稱促協金）的捐助數據來看，高雄市政府為1億9652萬元，其次是桃園市政府6879萬，台中市跟新北市政府各有6472萬跟4237萬，高雄市取得的促協金約為桃園市的2.86倍、台中市的3.04倍與新北市的4.64倍，補助經費差距甚大。更何況，高雄市政府是以專案方式報行政院取得回饋金之外的「額外建設經費」，台電在累積虧損高達640多億元之際，仍大手筆補助高市，勢必引發因人設事之疑慮，「睦鄰」成了最後的遮羞布。

更何況睦鄰基金或促協金等經費應該是回饋給地方的特別建設、設施與活動，不該用來取代原有的公務預算，高雄市的基礎建設市府應自行編列相關經費，國營事業睦鄰基金補助只能作為輔助性質，而非主要經費來源。

過去民進黨在野時，極力批判與撻伐國營事業睦鄰基金不透明，淪為執政黨的小金庫，如今卻不思改革，反樂此不疲、食髓知味。

為防堵政治人物假「敦親睦鄰回饋」之名對國營事業予取予求的壓榨掏空，建議引進獨立機構、非營利組織與公益團體成員參與國營事業睦鄰基金委員會的運作，以公開方式讓睦鄰基金經費的分配與執行接受第三方檢驗與審核，讓回饋經費透明化，用在真正有需要的單位，同時避免監督防弊機制失靈，讓國營事業形同「黨營事業」。（作者為國家政策研究基金會副研究員）