繼公投四個不同意達標後，蔡英文又親自擔任明年選舉民進黨「選對會」召集人，親自操盤，這是趁國民黨新敗、繼祭出「竹竹合併升格」殺招後，另一針對選舉的戰略部署，其間不乏蔡仍想以自己能量拉抬明年底民進黨原本具弱勢的選情，也想藉此維穩其權力，避免第二任期「跛鴨」困境來到，同時也能持續操弄「準接班人」間的權力平衡來確保權威，讓準接班人在明年奮力拚搏，順勢拉抬黨的整體氣勢，確實是「一石多鳥」的操作。

而國民黨，自公投戰敗至今，似乎也無具建設性的檢討，綠軍拋出「竹竹合」與《地方制度法》修法，黨中央也只能以虛無縹緲、且在議題聲量上遠遠落後的「2026竹竹苗科技城」因應，或是批評民進黨為林智堅「英人設市」，但當林智堅宣布不選後，國民黨又頓失博弈力道。不只如此，民進黨拋出縣市合併或升格的誘因，連國民黨部分縣市都被該議題牽制，黨中央也無整體戰略有效節制，反而給綠軍形成主場的機會，若細部盤點現今藍綠對戰態勢，其實不難發現國民黨的6都及縣市長選舉盤面已出現「脆弱優勢」。

以6都而言，高雄和台南二都絕對是綠軍囊中物，藍軍具相對優勢的雙北及台中卻危機四伏。侯友宜在歷次民調中，不論是施政滿意度或政治人物排行多是第1，而其「拚政績、為市民」的定位，確實是蟬聯第1名的主因，但連任新北市長也未必就高枕無憂。主要在這次公投國民黨受民進黨制約，把調性拉到政黨對決，而侯未積極表態或助攻，因而被藍軍人士質疑，深藍群眾甚至罵其「藍皮綠骨」，四大公投均失利後，朱立倫「不要找戰犯」的論述反而更將火引到侯身上，讓侯重傷，部分挺藍選票已被切割出去，倘民進黨明年空降亮眼強將，侯或只能落個慘勝收場。

台北市目前是國民黨的蔣萬安雖具冠軍相，但風險明顯，一是柯文哲的副手黃珊珊來勢洶洶，民調支持度有十幾個百分點，綠軍若派衛福部長陳時中出馬，則蔣只贏6到15個百分點，倘綠軍注入資源強攻，鹿死誰手猶未可知。第二個風險是，蔣至今都打安全牌，不論是社群經營或媒體回應都四平八穩，較少引發大聲量討論、激勵人心，且攻擊民進黨又太過溫和，這樣的操作在承平或大幅領先時或無問題，但是當三強廝殺且綠軍又有中央資源，黃珊珊既不弱又占有市府優勢地位的情況下，勝負難料。

至於台中盧秀燕，下個月的中二選區立委補選是非常重要的指標，以現今情勢來看，原具在地組織優勢的顏寬恆，在綠軍強勢壓境且部分媒體助攻的情況下，情勢異常艱困，倘國民黨失守，雖對立法院席次並無影響，但幾十年的在地優勢被擊潰，直接衝擊的就是盧2022的選情。

桃園為鄭文燦基地，鄭若要取得2024競選大位的門票，桃園一定得贏。國民黨若無大咖參戰，民進黨則勝率高，這或許也是趙少康點名朱立倫親征的原因。

至於其他縣市，若竹竹合併升格，國民黨丟掉的機會高，畢竟民眾黨高虹安也想選，除非藍白合共推人選，或可一搏。雲林及宜蘭民進黨仍具在地優勢，藍軍稍一不慎，或綠軍操作政黨對決，都可能翻盤。2022之戰，如果國民黨以地方包圍中央之勢瓦解，可就離2024大選愈來愈遠了。蔡英文已開始布局強攻了，國民黨還在等什麼？（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）